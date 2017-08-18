Жена Роберта Мугабе избила южноафриканскую модель удлинителем. ЮАР запретила супруге президента Зимбабве покидать страну

Жена Роберта Мугабе Грейс 13 августа ворвалась в номер отеля в столице ЮАР Йоханнесбурге, где находились ее сыновья, и избила 20-летнюю модель Габриэллу Энджелс. «Мы отдыхали в номере, ее сыновья были в соседней комнате. Она пришла и стала нас избивать. Она била меня удлинителем снова и снова», — рассказала Энджелс.

По ее словам, охранники жены Мугабе стояли рядом и ничего не предпринимали. В итоге Энджелс выползла из номера и убежала. Как уверяет модель, она не знала, что ее била мать сыновей Мугабе.

Грейс Мугабе разбила девушке лоб. Модель также утверждает, что у нее есть и другие травмы на голове. «Я модель — и мой доход зависит от внешности», — отметила она.

Debbie Engels / AP / Scanpix / LETA

Габриэла Энджелс решила добиться наказания жены Роберта Мугабе. Ей взялся помогать адвокат Герхард Нел, который выступал обвинителем на громком процессе бегуна Оскара Писториуса, убившего свою подругу. На пресс-конференции Нел рассказал, что «третья сторона» предлагала его клиентке деньги за отказ от обвинений; та отказалась.

Мугабе Грейс в течение недели не явилась в суд для предъявления обвинений. В прессе появлялись слухи о том, что она могла вернуться в Зимбабве, но власти ЮАР их опровергли. Глава местного МВД Фикиле Мбалула заявил, что пограничникам приказано не выпускать жену Мугабе.

Будет ли Грейс Мугабе наказана, пока неясно. Сторона Габриэлы Энджелс и адвокаты по миграции считают, что Мугабе можно подвергнуть преследованию по закону, поскольку у нее нет дипломатической неприкосновенности. Как сообщала Zimbabwe Mail, Грейс Мугабе приехала в ЮАР для лечения, а не на официальное мероприятие. В то же время она должна участвовать в ежегодном съезде Сообщества развития Юга Африки, который 18 августа начался в Претории.

Сам Роберт Мугабе прибыл в ЮАР за пару дней до форума в среду, 16 августа. Африканская пресса пишет, что он приехал раньше, чтобы помочь жене. Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Грейс Мугабе наверняка получит дипломатическую неприкосновенность. По его словам, Мугабе «ни за что» не будет арестована в ЮАР.

Министр внутренних дел ЮАР отмечает, что если бы преступление совершила не жена Мугабе, а кто-то еще, полиция давно бы продвинулась в расследовании.