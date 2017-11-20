Роберт Мугабе отказался уходить в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил, что не считает последние события в стране поводом для ухода в отставку. Выступая вечером 19 ноября он заявил, что это никак не «подвергает сомнению мой статус главы государства и правительства».

Мугабе добавил, что рассчитывает выступить председателем конгресса правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» в декабре.

Ранее представители правящей партии дали Мугабе срок до полудня 20 ноября, чтобы добровольно сложить полномочия, пригрозив в противном случае начать процедуру импичмента.