Роберт Мугабе отказался уходить в отставку
Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил, что не считает последние события в стране поводом для ухода в отставку. Выступая вечером 19 ноября он заявил, что это никак не «подвергает сомнению мой статус главы государства и правительства».
Мугабе добавил, что рассчитывает выступить председателем конгресса правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» в декабре.
Ранее представители правящей партии дали Мугабе срок до полудня 20 ноября, чтобы добровольно сложить полномочия, пригрозив в противном случае начать процедуру импичмента.
19 ноября стало известно, что центральный комитет правящей партии выбрал новым лидером вице-президента Эммерсона Мнангагву. Именно его отставка спровоцировала захват власти военными в правительстве страны — они выступили против назначения жены Мугабе Грейс его преемником.
Представители армии подчеркивали, что не выступают против самого действующего президента Зимбабве. При этом источники Reuters рассказывали, что Мугабе добровольно сложит полномочия.