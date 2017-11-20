Роберт Мугабе отказался уходить в отставку

Reuters
05:46, 20 ноября 2017
Надежный источник

Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил, что не считает последние события в стране поводом для ухода в отставку. Выступая вечером 19 ноября он заявил, что это никак не «подвергает сомнению мой статус главы государства и правительства».

Мугабе добавил, что рассчитывает выступить председателем конгресса правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» в декабре.

Ранее представители правящей партии дали Мугабе срок до полудня 20 ноября, чтобы добровольно сложить полномочия, пригрозив в противном случае начать процедуру импичмента.

19 ноября стало известно, что центральный комитет правящей партии выбрал новым лидером вице-президента Эммерсона Мнангагву. Именно его отставка спровоцировала захват власти военными в правительстве страны — они выступили против назначения жены Мугабе Грейс его преемником.
Представители армии подчеркивали, что не выступают против самого действующего президента Зимбабве. При этом источники Reuters рассказывали, что Мугабе добровольно сложит полномочия.

Мугабе не хочет уходить

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