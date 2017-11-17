Роберт Мугабе появился на публике впервые после того, как военные объявили о захвате власти в Зимбабве. Фотография

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу, 17 ноября, принял участие в выпускной церемонии в Открытом университете в Хараре. Это первое появление Мугабе на публике после того, как 15 ноября военные объявили, что взяли власть в стране в свои руки и заключили Мугабе под домашний арест. Военные заявляют, что ведут переговоры с Мугабе об условиях его отказа от власти. Мугабе управляет страной 37 лет.

Ben Curtis / AP / Scanpix / LETA