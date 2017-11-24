Эммерсон «Крокодил» Мнангагва принес присягу президента Зимбабве. Он сменил Роберта Мугабе, который правил 37 лет

Мнангагва встретился c Мугабе незадолго до присяги. Он гарантировал Мугабе и его семье безопасность на территории Зимбабве, пишет Reuters со ссылкой на местную газету The Herald.

Церемония прошла на стадионе в столице Зимбабве Хараре. Экс-президент Роберт Мугабе не присутствовал на ней «из-за усталости».

Эммерсон Мнангагва считался одним из двух вероятных преемников Роберта Мугабе, руководившего страной в течение 37 лет (вторым была жена президента Грейс Мугабе). В начала ноября Мугабе уволил его, обвинив в заговоре с целью захвата власти. Мнангагва бежал в ЮАР. Через несколько дней после его изгнания группа военных из высшего командования армии захватила власть в Зимбабве и посадила Роберта Мугабе под домашний арест.

Военные пытались убедить Роберта Мугабе уйти в отставку, однако он отказался , заявив, что не подвергает сомнению свой статус главы государства и правительства. Тогда Мугабе сместили с поста лидера правящей партии, после чего 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. В тот же день Мугабе подал в отставку . После этого Мнангагва вернулся в Зимбабве.