Эммерсон «Крокодил» Мнангагва принес присягу президента Зимбабве. Он сменил Роберта Мугабе, который правил 37 лет
Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва по прозвищу Крокодил принес присягу президента страны, сообщает Reuters.
Церемония прошла на стадионе в столице Зимбабве Хараре. Экс-президент Роберт Мугабе не присутствовал на ней «из-за усталости».
Мнангагва встретился c Мугабе незадолго до присяги. Он гарантировал Мугабе и его семье безопасность на территории Зимбабве, пишет Reuters со ссылкой на местную газету The Herald.
Эммерсон Мнангагва считался одним из двух вероятных преемников Роберта Мугабе, руководившего страной в течение 37 лет (вторым была жена президента Грейс Мугабе). В начала ноября Мугабе уволил его, обвинив в заговоре с целью захвата власти. Мнангагва бежал в ЮАР. Через несколько дней после его изгнания группа военных из высшего командования армии захватила власть в Зимбабве и посадила Роберта Мугабе под домашний арест.
Военные пытались убедить Роберта Мугабе уйти в отставку, однако он отказался, заявив, что не подвергает сомнению свой статус главы государства и правительства. Тогда Мугабе сместили с поста лидера правящей партии, после чего 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. В тот же день Мугабе подал в отставку. После этого Мнангагва вернулся в Зимбабве.
Эммерсон Мнангагва, как и Мугабе, — ветеран войны за независимость Зимбабве от Великобритании в 1970-х годах. Он получил прозвище Крокодил за свою безжалостность. Репутация жестокого человека у Мнангагвы сложилась в 1980-х годах во время противостояния партий Мугабе и его политических оппонентов. Тогда личный спецназ Мугабе за несколько лет арестовал и убил до 20 тысяч оппозиционеров и их сторонников. Мнангагва в то время возглавлял разведку в правительстве Мугабе.