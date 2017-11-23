«Русская служба Би-би-си» рассказала о содержании показаний Сечина по делу Улюкаева

«Русская служба Би-би-си» 23 ноября опубликовала фрагменты показаний главы «Роснефти» Игоря Сечина, которые он дал в рамках дела против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в вымогательстве у Сечина взятки.

Глава «Роснефти», как выяснило издание, давал показания трижды — 15 ноября (сразу после задержания министра), 17 января и 31 мая.

Рассказывая следствию о том, как Улюкаев на Гоа попросил «отблагодарить его» за одобрение сделки по покупке «Башнефти» двумя миллионами долларов, Сечин заявил, что министр экономического развития не только показал ему два пальца (об этой части показаний Сечина известно с сентября), но и устно уточнил, «что данный жест соответствует двум миллионам долларов США».

Глава «Роснефти» отметил, что содержание разговора не слышал никто, но сам факт встречи могут подтвердить сотрудники службы безопасности компании.

В показаниях Сечина также сказано, что именно Улюкаев позвонил ему 14 ноября и попросил о встрече; он якобы воспринял это как «повторное требование взятки». Свидетелем разговора, согласно показаниям, был генерал ФСБ Олег Феоктистов, тогдашний глава службы безопасности «Роснефти».

Сам Улюкаев утверждает, что это Сечин позвонил ему и пригласил в офис компании. Такой же вывод можно сделать из обнародованных аудиозаписей их разговоров.

По словам Сечина, при встрече с Улюкаевым он «обозначил взятку» словами «объем собрали»; министр же не задавал «никаких вопросов» и «удивления относительно получения от меня тяжелой сумки с деньгами не высказывал».

«О содержимом сумки и необходимости ключа к ней не интересовался, что однозначно указывало на его полную осведомленность о цели визита в „Роснефть“ и содержимом сумки», — сказано в показаниях Сечина.

Говоря о передаче Улюкаеву сумки с деньгами, Сечин указывает, что меченые купюры были упакованы в сумку, которую — «с целью исключения преждевременного контакта» — положили в «тканевый пакет». Защита Улюкаева утверждает обратное — что деньги находились в пакете, который положили в сумку.