Надо было селфи сделать В Замоскворецком суде показали два миллиона долларов, которые Алексей Улюкаев якобы взял у Игоря Сечина

В Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. По версии обвинения, он требовал — и получил — от главы государственной «Роснефти» Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за содействие приватизации компании «Башнефть». На заседании 8 ноября сторона обвинения показала присутствующим наличные деньги, которые Улюкаев якобы получил от Сечина, а защита раскрыла содержимое «корзинки с колбасой». Случилось и совсем удивительное: Сечин вызван на допрос.

Одним из первых в зал заседаний Замоскворецкого районного суда, где рассматривается дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, вошел высокий мужчина в черном пальто. Это был сотрудник Следственного комитета. В руках он нес картонную коробку и пакет. Сквозь прозрачный пластик были видны стодолларовые купюры.

Собравшиеся журналисты предположили, что это именно те деньги, которые, по версии следствия, Улюкаеву передал глава государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин.

— Кто деньги принес? — спросил кто-то из журналистов перед заседанием.

— Сечин! — шутили в зале.

— Думаете, он и вам принесет? — подхватил разговор Алексей Улюкаев.

Бывший министр 14 ноября находился в приподнятом настроении. Он постоянно перешучивался с адвокатами и реагировал на реплики репортеров. На традиционный вопрос «Что сегодня читаете?» (на предыдущих заседаниях Улюкаев читал в суде Кафку и Камю), бывший чиновник сказал: «Сегодня пишу. Сегодня чукча не читатель, а писатель». В зале засмеялись. «Вам только хи-хи да ха-ха», — сказал Улюкаев и улыбнулся.

Около 11:30, на полтора часа позже заявленного времени, в зал вошла судья Лариса Семенова. Хриплым голосом (Семенова пришла с оглашения приговора по другому делу) судья сказала, что предоставляет слово стороне обвинения. Прокурор Борис Непорожный сразу же подтвердил: на заседание принесли те самые два миллиона долларов, которые Сечин якобы передал Улюкаеву. Деньги гособвинители захотели показать всем собравшимся — видимо, в рамках исследования вещественных доказательств.

Прокуроры быстро вскрыли картонную коробку и начали выкладывать пачки на свой стол. Один из адвокатов Улюкаева пошутил, что прокуроры раскладывают пасьянс, и заметил, что купюры никто не пересчитывает. «У стороны обвинения нет сомнений, что эти денежные средства соответствуют тому объему, который был изъят», — ответили прокуроры.

Купюры из коробки гособвинители разложили в несколько рядов, полностью закрыв ими поверхность стола. Затем прокуроры достали деньги и из пластикового пакета. Одновременно четверо адвокатов Улюкаев обсуждали, почему прокуроры решили принести деньги в коробке и пакете, а не в сумке, в которой Сечин дал их Улюкаеву. Были у них и другие вопросы — например, мог ли Улюкаев поднять такое количество купюр; два миллиона купюрами по сто долларов весят порядка 20 килограмм.

Два миллиона долларов, которые, по версии обвинения, Улюкаев взял у Сечина. Замоскворецкий суд Москвы, 8 ноября 2017 года Анастасия Корня / Ведомости / AP / Scanpix / LETA

«Если вы представляете суду доказательства, давайте на стол суда эти доказательства», — вмешалась в медитативный процесс раскладывания долларов судья Семенова. Прокуроры подчинились и начали перекладывать пачки на стол судьи. Спустя пару минут, окруженная деньгами судья пригласила к столу адвокатов бывшего министра. Трое из четверых адвокатов посмотреть на два миллиона долларов не захотели. К столу подошла только защитница Улюкаева Лариса Каштанова. Ее коллега Дареджан Квеидзе ограничилась тем, что еще раз напомнила: Улюкаев получил деньги не в прозрачном пакете, а в сумке. По версии защиты, министр не знал, что в ней находятся деньги.

«Вы получали данные денежные средства 14 ноября 2016 года?» — спросил Улюкаева прокурор Непорожный. Тот отвечать отказался, сказав, что даст показания позже, когда его будут допрашивать по всем обстоятельствам дела. Услышав такой ответ, прокуроры равнодушно начали упаковывать деньги обратно в пакет и коробку.

— Зато все теперь знают, как выглядят два миллиона долларов, — сказала адвокат Виктория Бурковская.

— Надо было селфи сделать, — добавил Улюкаев.

Только после этого прокуроры попросили у судьи разрешения на осмотр сумки, в которой передавались деньги. В зал внесли бледно-зеленый мешок. Его вскрыли, внутри оказался вместительный коричневый саквояж. На вопросы о сумке Алексей Улюкаев отвечать также отказался. Его адвокаты в свою очередь настаивали, что нужно проверить, поместится ли вся наличность в эту сумку. Однако сделать это не получилось: сумка оказалась закрыта на замок, а ключ гособвинители не принесли.

Прокуроры уточнили, выписал ли суд повестку Игорю Сечину. Семенова ответила, что повестки не было, но затем быстро удовлетворила ходатайство стороны обвинения — и вызвала главу «Роснефти» на допрос. После этого прокуроры объявили, что сторона обвинения предоставление доказательств вины Алексея Улюкаева закончила. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев возмутился: «А Сечин — это не доказательство обвинения?»

Защитники начали зачитывать свои документы, в том числе, постановление Басманного суда об уничтожении вещдоков. Речь идет о корзине с вином и колбасой, которые Сечин в день задержания Улюкаева 14 ноября 2016 года передал министру вместе с сумкой, где лежали деньги. Адвокат начал перечислять, что было в корзине: тирольские и краковские колбаски, салями, кабаносси, мясной шар… Судья Семенова попросила остановить перечисление сортов колбас.

Сторона защиты также ходатайствовала о вызове Игоря Сечина на допрос. Помимо него суд согласился заслушать и других свидетелей — первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Ивана Безменова и участвовавшего в разработке Улюкаева сотрудника ФСБ Александра Калиниченко. Защита ходатайствовала о вызове в суд еще и вице-премьера Аркадия Дворковича, но судья Семенова отказала: по ее мнению, нет никаких сведений о том, что Дворкович знает что-либо о преступлении.

Уже после заседания пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль заявила, что всем свидетелям выписаны повестки на ближайшее заседание по делу. Это значит, что допрос Игоря Сечина может случиться 13 ноября.