The Bell опубликовал записи переговоров Сечина и Улюкаева

The Bell
15:47, 14 ноября 2017
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Издание The Bell опубликовало аудиозаписи переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

На первой записи Сечин и Улюкаев договариваются о встрече в офисе «Роснефти».

На второй записи речь идет о «корзинке с колбасой», которую должен не забыть Улюкаев. Затем Сечин рассказывает о результатах работы «Роснефти».

The Bell также опубликовал четыре видеозаписи, на которых снято, как Улюкаев приехал на встречу с Сечиным в офис «Роснефти».

Из какого источника The Bell получил записи, издание не уточняет.

Расшифровки скрытой записи переговоров Игоря Сечина и Алексея Улюкаева ранее были зачитаны в суде.

Дело Алексея Улюкаева

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за согласование сделки по покупке «Роснефтью» пакета акций «Башнефти». Бывший министр отказывается признать себя виновным. Он обвиняет Сечина в провокации взятки.
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