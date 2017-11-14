The Bell опубликовал записи переговоров Сечина и Улюкаева
Издание The Bell опубликовало аудиозаписи переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.
На первой записи Сечин и Улюкаев договариваются о встрече в офисе «Роснефти».
На второй записи речь идет о «корзинке с колбасой», которую должен не забыть Улюкаев. Затем Сечин рассказывает о результатах работы «Роснефти».
The Bell также опубликовал четыре видеозаписи, на которых снято, как Улюкаев приехал на встречу с Сечиным в офис «Роснефти».
Из какого источника The Bell получил записи, издание не уточняет.
Расшифровки скрытой записи переговоров Игоря Сечина и Алексея Улюкаева ранее были зачитаны в суде.
Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за согласование сделки по покупке «Роснефтью» пакета акций «Башнефти». Бывший министр отказывается признать себя виновным. Он обвиняет Сечина в провокации взятки.