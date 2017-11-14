The Bell опубликовал записи переговоров Сечина и Улюкаева

Издание The Bell опубликовало аудиозаписи переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

На первой записи Сечин и Улюкаев договариваются о встрече в офисе «Роснефти».

На второй записи речь идет о «корзинке с колбасой», которую должен не забыть Улюкаев. Затем Сечин рассказывает о результатах работы «Роснефти».

The Bell также опубликовал четыре видеозаписи, на которых снято, как Улюкаев приехал на встречу с Сечиным в офис «Роснефти».

Из какого источника The Bell получил записи, издание не уточняет.