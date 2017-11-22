Сечина в четвертый раз вызвали в суд по делу Улюкаева

Meduza
10:36, 22 ноября 2017
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин по просьбе адвокатов защиты в четвертый раз вызван на дачу показаний по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Прокуратура не возражает против вызова.

Заседание, на которое пригласили Сечина, запланировано на 27 ноября.

Предыдущие три раза Сечин не приходил в суд, ссылаясь на занятость по работе. 22 ноября стало известно, что его представители уведомили суд о росте занятости Сечина до конца 2017 года. В заявлении говорилось, что Сечин не будет против, если его показания, которые он дал на стадии следствия, будут зачитаны в суде.

Алексей Улюкаев ранее неоднократно говорил, что сам будет давать показания только после выступления Сечина в суде.

Адвокаты Улюкаева утверждают, что неявка Сечина только затягивает процесс.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в покупке компании «Башнефть». Улюкаев обвинения отрицает.
В материалах дела есть аудиозапись разговора Улюкаева и Сечина в день задержания бывшего министра. Из записи следует, что Сечин дает Улюкаеву некий подарок — корзинку «от Иваныча». Глава «Роснефти» часто дарит знакомым и коллегам корзины с мясными изделиями, приготовленными из его охотничьих трофеев.

Дело Улюкаева

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