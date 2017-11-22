Сечина в четвертый раз вызвали в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин по просьбе адвокатов защиты в четвертый раз вызван на дачу показаний по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Прокуратура не возражает против вызова.

Заседание, на которое пригласили Сечина, запланировано на 27 ноября.

Предыдущие три раза Сечин не приходил в суд, ссылаясь на занятость по работе. 22 ноября стало известно, что его представители уведомили суд о росте занятости Сечина до конца 2017 года. В заявлении говорилось, что Сечин не будет против, если его показания, которые он дал на стадии следствия, будут зачитаны в суде.

Алексей Улюкаев ранее неоднократно говорил, что сам будет давать показания только после выступления Сечина в суде.

Адвокаты Улюкаева утверждают, что неявка Сечина только затягивает процесс.