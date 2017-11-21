Журналиста, бравшего интервью у Путина и Обамы, отстранили от эфира после обвинений в домогательствах

Американского журналиста Чарли Роуза отстранили от эфира после обвинений в домогательствах со стороны восьми женщин. О прекращении сотрудничества с Роузом на время разбирательств объявил канал PBS, где шоу журналиста выходит с 1991 года. От показа передач с его участием также временно отказались CBS и Bloomberg TV.

Решение телеканалов последовало в течение нескольких часов после того, как The Washington Post опубликовала свидетельства восьми женщин (из них три согласились на публикацию своих настоящих имен), которые рассказали, что Роуз домогался их в период с конца 1990-х до 2011 года.

Женщины рассказали, что Роуз трогал их за грудь, ягодицы и ноги. Одну из них он пригласил поработать в свой номер, после чего вышел голым из душа. Помощница Роуза Кайли Годфри-Райан рассказала, что один раз журналист позвонил ей ночью, чтобы сказать, как он представляет ее плавающую голой в бассейне.