Журналиста, бравшего интервью у Путина и Обамы, отстранили от эфира после обвинений в домогательствах

The Washington Post
07:17, 21 ноября 2017
Надежный источник

Американского журналиста Чарли Роуза отстранили от эфира после обвинений в домогательствах со стороны восьми женщин. О прекращении сотрудничества с Роузом на время разбирательств объявил канал PBS, где шоу журналиста выходит с 1991 года. От показа передач с его участием также временно отказались CBS и Bloomberg TV.

Решение телеканалов последовало в течение нескольких часов после того, как The Washington Post опубликовала свидетельства восьми женщин (из них три согласились на публикацию своих настоящих имен), которые рассказали, что Роуз домогался их в период с конца 1990-х до 2011 года.

Женщины рассказали, что Роуз трогал их за грудь, ягодицы и ноги. Одну из них он пригласил поработать в свой номер, после чего вышел голым из душа. Помощница Роуза Кайли Годфри-Райан рассказала, что один раз журналист позвонил ей ночью, чтобы сказать, как он представляет ее плавающую голой в бассейне.

Владимир Путин: Заявления Киева о выполнении Минских соглашений не соответствуют действительности
RT на русском
Чарли Роуз ведет собственное шоу, посвященное интервью с известными людьми, с 1991 года. В разное время он брал интервью у Дональда Трампа (до президентства), Стива Джобса, Барака Обамы и Владимира Путина. За интервью 2013 года с президентом Сирии Башаром Асадом передача получила премию «Эмми».
В США продолжается череда скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Она началась после журналистского расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна в начале октября. С тех пор обвинения были выдвинуты против десятков представителей киноиндустрии, журналистов, политиков и артистов.

Что надо знать про сексуальные домогательства

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме