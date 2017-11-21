В Совете Федерации пообещали «блокировать сигнал» СМИ, которые не захотят становиться иностранными агентами

РИА Новости
13:18, 21 ноября 2017
Требует подтверждения

Если зарубежное СМИ не захочет исполнять российский закон об иностранных агентах, ему грозит «блокировка сигнала». Об этом РИА Новости рассказал неназванный источник в Совете Федерации.

«Система уже разработана. Она предусматривает блокировку сигнала», — заявил собеседник агентства, пояснив, что речь как об эфирных СМИ, так и о сайтах. Что означает «блокировка сигнала» в интернете, не уточняется.

Ранее в российском парламенте заявляли, что СМИ, признанным иностранными агентами, в случае неисполнения закона грозит только административная ответственность в виде штрафа. О закрытии доступа к сайтам речь не шла.

РИА Новости также пишут, что, как и сообщалось ранее, на первом этапе закон коснется только проектов «Радио Свобода» и «Голоса Америки». CNN и Deutsche Welle он не затронет.

Госдума приняла новый закон о признании СМИ иностранными агентами за один день 15 ноября. Совет Федерации должен рассмотреть его на заседании 22 ноября.
В соответствии с новыми поправками российский Минюст может признать СМИ в статусе иностранного агентства любой источник информации, находящийся за рубежом, который получает иностранное финансирование. После этого СМИ должно будет маркировать свою продукцию пометкой о том, что оно — иностранный агент. Также надо будет представлять в Минюст финансовую отчетность.
Российский закон принят в ответ на регистрацию в качестве иностранного агента в США государственных СМИ России RT и Sputnik. По американскому закону иностранные агенты также должны предоставлять отчетность, но маркировать обязаны только сообщения, признанные Минюстом политической пропагандой.

СМИ — иностранные агенты

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