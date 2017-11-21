В Совете Федерации пообещали «блокировать сигнал» СМИ, которые не захотят становиться иностранными агентами
Если зарубежное СМИ не захочет исполнять российский закон об иностранных агентах, ему грозит «блокировка сигнала». Об этом РИА Новости рассказал неназванный источник в Совете Федерации.
«Система уже разработана. Она предусматривает блокировку сигнала», — заявил собеседник агентства, пояснив, что речь как об эфирных СМИ, так и о сайтах. Что означает «блокировка сигнала» в интернете, не уточняется.
Ранее в российском парламенте заявляли, что СМИ, признанным иностранными агентами, в случае неисполнения закона грозит только административная ответственность в виде штрафа. О закрытии доступа к сайтам речь не шла.
РИА Новости также пишут, что, как и сообщалось ранее, на первом этапе закон коснется только проектов «Радио Свобода» и «Голоса Америки». CNN и Deutsche Welle он не затронет.