подкасты
Шпионский выпуск: прослушка Сечина, иностранные агенты, как взломать iPhone X
Шпионский выпуск: прослушка Сечина, иностранные агенты, как взломать iPhone X
Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев, Константин Бенюмов и Султан Сулейманов обсуждают опубликованную прослушку разговоров Сечина и Улюкаева — с главным редактором The Bell Ириной Малковой, признание RT иностранным агентом — с основателем «Лапшеснималочной» Алексеем Ковалевым, а также разбирают все существующие способы обмануть блокировку айфона.