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Шпионский выпуск: прослушка Сечина, иностранные агенты, как взломать iPhone X

30:31 минут17:23, 17 ноября 2017
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Шпионский выпуск: прослушка Сечина, иностранные агенты, как взломать iPhone X

Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев, Константин Бенюмов и Султан Сулейманов обсуждают опубликованную прослушку разговоров Сечина и Улюкаева — с главным редактором The Bell Ириной Малковой, признание RT иностранным агентом — с основателем «Лапшеснималочной» Алексеем Ковалевым, а также разбирают все существующие способы обмануть блокировку айфона. 

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