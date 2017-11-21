Трамп вернет КНДР в список спонсоров терроризма

По словам Трампа, это должно было случиться уже давно. Также он пообещал ввести новые санкции против Северной Кореи в связи с тем, что Пхеньян не собирается останавливать испытания и разработку ядерного оружия и баллистических ракет. О каких именно санкциях идет речь, не сообщается.

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время вернуть КНДР в список стран, спонсирующих терроризм.

Тем не менее, неясно, даст ли внесение в список спонсоров терроризма президенту и госсекретарю новый и мощный аргумент в переговорах о ядерной программе, или просто усугубит словесную войну между Трампом и Ким Чен Ыном (англ. яз.).

Госдепартамент США ведет список стран, спонсирующих терроризм. В нем сейчас находятся Сирия, Судан и Иран.

КНДР была признана страной-спонсором терроризма в 1988 году после того, как северокорейские спецслужбы организовали взрыв южнокорейского пассажирского самолета. В 2008 году президент США Джордж Буш-младший исключил КНДР из этого списка в обмен на несколько обещаний Пхеньяна, в том числе и сворачивания ядерных разработок. Этого сделано не было.