КНДР назвала речь Трампа на Генассамблее ООН «собачьим лаем»
Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что слова Дональда Трампа о Северной Корее, сказанные президентом США на его первом выступлении перед Генассамблеей ООН, являются «собачим лаем».
«Он думает, что может испугать нас звуком собачьего лая, но это все собачьи мечты», — заявил Ли. Собачьими мечтами в некоторых азиатских странах называют что-либо абсурдное и нереалистичное, отмечает CNBC.
Президент США Дональд Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН 19 сентября. Значительная часть речи была посвящена КНДР. Трамп, в частности, угрожал уничтожить Северную Корею в случае, если она будет представлять угрозу для США, а также называл Ким Че Ына «человеком-ракетой», который ведет свою страну к гибели.
КНДР в последние месяцы провела испытания водородной бомбы и неоднократно проводила запуски баллистических ракет. Также Пхеньян угрожал нанести ракетный удар по территории рядом с американским островом Гуам для демонстрации возможностей своих ракет.