КНДР назвала речь Трампа на Генассамблее ООН «собачьим лаем»

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что слова Дональда Трампа о Северной Корее, сказанные президентом США на его первом выступлении перед Генассамблеей ООН, являются «собачим лаем».

«Он думает, что может испугать нас звуком собачьего лая, но это все собачьи мечты», — заявил Ли. Собачьими мечтами в некоторых азиатских странах называют что-либо абсурдное и нереалистичное, отмечает CNBC.