«США объявили войну». КНДР пригрозила сбивать американские бомбардировщики в международном воздушном пространстве
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что США объявили войну Северной Корее, и пригрозил сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они находятся за пределами воздушного пространства КНДР.
«Весь мир должен хорошо понимать, что именно США первыми объявили войну нашей стране», — сказал Ли Ён Хо журналистам в Нью-Йорке, где завершается Генеральная Ассамблея ООН.
“Remember that it was the U.S. who first declared war on our country,” North Korea's Foreign Minister says as he speaks to media in NYC pic.twitter.com/9uSUpTHV7Y— CBS News (@CBSNews) September 25, 2017
Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН 19 сентября, назвал лидера Снверной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой», который собрался «угробить свой народ». Трамп пообещал полностью уничтожить КНДР в случае угрозы Америке или ее союзникам. Ким Чен Ын в ответ назвал Трампа «слабоумным стариком».
КНДР в начале сентября провела испытания ядерного оружия — в шестой раз в своей истории. Кроме того, за последнее время Северная Корея резко увеличила количество ракетных испытаний.