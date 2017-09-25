«США объявили войну». КНДР пригрозила сбивать американские бомбардировщики в международном воздушном пространстве

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что США объявили войну Северной Корее, и пригрозил сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они находятся за пределами воздушного пространства КНДР.

«Весь мир должен хорошо понимать, что именно США первыми объявили войну нашей стране», — сказал Ли Ён Хо журналистам в Нью-Йорке, где завершается Генеральная Ассамблея ООН.