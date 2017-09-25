«США объявили войну». КНДР пригрозила сбивать американские бомбардировщики в международном воздушном пространстве

CBS
15:16, 25 сентября 2017
Надежный источник

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что США объявили войну Северной Корее, и пригрозил сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они находятся за пределами воздушного пространства КНДР.

«Весь мир должен хорошо понимать, что именно США первыми объявили войну нашей стране», — сказал Ли Ён Хо журналистам в Нью-Йорке, где завершается Генеральная Ассамблея ООН.

Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН 19 сентября, назвал лидера Снверной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой», который собрался «угробить свой народ». Трамп пообещал полностью уничтожить КНДР в случае угрозы Америке или ее союзникам. Ким Чен Ын в ответ назвал Трампа «слабоумным стариком».
КНДР в начале сентября провела испытания ядерного оружия — в шестой раз в своей истории. Кроме того, за последнее время Северная Корея резко увеличила количество ракетных испытаний.

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