Лидер КНДР пообещал последить «за поведением глупых янки» перед тем, как принять решение о ракетном ударе по Гуаму

Северокорейские военные представили лидеру КНДР Ким Чен Ыну план нанесения ракетного удара по территории около американского острова Гуам.

Ознакомившись с планом, Ким Чен Ын, сообщило северокорейское агентство ЦТАК, заявил, что «последит за поведением тупых и глупых янки» перед тем, как принять решение, наносить ли удар.

Как сообщает Associated Press, заявление Ким Чен Ына можно расценивать как сигнал, что власти Северной Кореи готовы искать дипломатические пути выхода из кризисной ситуации.