КНДР угрожает ударом по американскому Гуаму. Что это за место?

Первое при Дональде Трампе обострение отношений США и КНДР привело к обмену взаимными угрозами, каких давно не было слышно: американский президент пообещал обрушить на Северную Корею «огонь и ярость», а Пхеньян заявил о готовности нанести ракетный удар по Гуаму. «Медуза» рассказывает, чем ценен для США Гуам — и почему именно его КНДР выбрала своей целью.

Что такое Гуам?

Гуам — это крупный остров в западной части Тихого Океана, которую называют Океанией, он является крупнейшим островным образованием в Микронезии. Остров обитаем последние 4 тысячи лет, в 17-м веке его колонизировали испанцы. В конце 19-го века по итогам Испано-американской войны Гуам (а также Куба и Филиппины) перешли к США. С тех пор остров с населением более 160 тысяч человек остается территорией Соединенных штатов Америки.

В 1941 году после нападения на Перл-Харбор Гуам заняла Япония, но в ходе Второй мировой войны США сумели вернуть себе эту территорию. Во время японской оккупации местное население Гуама подвергалось гонениям и истреблялось.

Все, кто родились на Гуаме, получают американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах; штатом эта территория не является. Остров площадью около 500 квадратных километров известен своими пляжами и популярен среди туристов, в первую очередь из Японии, но основной источник его дохода — это американские военные базы, которых там сразу несколько. Пхеньян и Гуам разделяют 3400 километров, это самая близкая к КНДР американская территория.

Почему он важен для Америки?

Гуам еще со времен испанской колонизации имеет важное стратегическое значение как перевалочный пункт для военных кораблей. Сейчас мало что изменилось: США размещают на Гуаме стратегические бомбардировщики Б-52 на авиабазе, на острове находится база ВМФ и командный пункт. Всего на Гуаме служат около шести тысяч военнослужащих, а на военные базы приходится около трети всей территории острова.

Военные базы Гуама играли важную роль во время войны во Вьетнаме, на них базировалась американская авиация. Помимо тяжелых бомбардировщиков, на острове размещены корабли, подводные лодки и другие боевые единицы, готовые в любой момент вступить в конфликт в Тихоокеанском регионе. США планируют развивать военные базы Гуама и перевести на остров около 4 тысяч морских пехотинцев, которые сейчас расквартированы в Японии. Ожидается, что это произойдет не раньше, чем через десять лет.

Остров защищен противоракетными системами THAAD, которые, как отмечает CBS, показали себя успешно во всех 15 испытаниях, но ни разу не применялись против реальной угрозы. В Пентагоне отмечали, что основная задача системы THAAD — это защита от угрозы со стороны КНДР.

Что хочет КНДР?

«Четыре ракеты „Хвасон-15“ Корейской народной армии пролетят над японскими префектурами Cимане, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километра за 1065 секунд и упадут в прибрежные воды Гуама в 30-40 километрах от острова», — говорится в заявлении Пхеньяна. Оно стало ответом на обещание Дональда Трампа «огнем и яростью» ответить на возможную угрозу со стороны КНДР и последовало после признания Вашингтона в том, что у Северной Кореи действительно есть межконтинентальная ракета дальностью действия 6700 километров. Такая ракета способна долететь до континентальной территории США. По данным The Washington Post, в Вашингтоне считают, что Пхеньян научился создавать достаточно маленькие ядерные боеголовки для установки на баллистические ракеты.

Применять ядерное оружие прямо сейчас и бомбить американские объекты в КНДР пока не планируют — речь идет предупредительном ударе рядом с Гуамом, который должен будет показать силу Пхеньяна. Подобные удары КНДР уже наносила, и неоднократно — но в направлении южнокорейских и японских баз. Как писал в марте 2017 года Foreign Policy после очередных северокорейских ракетных испытаний, в КНДР считают, что с помощью превентивных ударов по американским и южнокорейским базам могут избежать прямого столкновения с этими странами. В Пхеньяне рассматривают версию, что разрушения и жертвы во время таких ударов заставят США свернуть планы нападения.