Утром 6 марта КНДР провела запуск четырех баллистических ракет в сторону берегов Японии. Пхеньян давно уже не делает вид, что запуски носят испытательный характер — и открыто называет их отработкой ударов по американским военным базам в Японии. При этом характер запусков показывает, что ракеты действительно могли достичь военных баз, пишет в статье для Foreign Affairs Джеффри Льюис, директор восточно-азиатской программы Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия в Монтерее. По мнению Льюиса, в последние годы большинство запусков КНДР — это отработка схемы предупредительного ядерного удара по американским базам, с помощью которого Пхеньян хочет предотвратить вторжение США.

Северная Корея долгое время запускала баллистические ракеты средней дальности «Нондон» из района одноименного поселка, и эти запуски в первую очередь носили демонстративный характер, пишет Джеффри Льюис в статье для Foreign Policy. В последнее время ситуация изменилась: Пхеньян запускает ракеты с полигонов по всей стране, и не просто испытывает их способность поражать условные цели, но также готовит к ударам по конкретным объектам противника.

Например, после одного из запусков «Нондона» в 2016 году Пхеньян опубликовал карту плана испытаний, на которой прямым текстом говорилось, что в рамках запуска проверялась возможность нанести удар по южнокорейскому портовому городу Бусан. Последний запуск, состоявшийся 6 марта 2017 года, в Северной Корее объяснили похожим образом — он демонстрировал возможность Пхеньяна поразить четыре военных базы США на побережье Японии. Ракеты, судя по всему, действительно могли бы при желании достичь этих целей.

Подобная активность КНДР, как утверждает Льюис, является прямым ответом на ежегодные американо-южнокорейские учения «Молодой орел», которые в Пхеньяне рассматривают не как демонстрацию силы, а скорее как открытую подготовку к вторжению в Северную Корею с целью свержения власти Ким Чен Ына. У Пхеньяна есть основания думать именно таким образом: в последние два года «Молодой орел» основывается на секретном плане OPLAN 5015, подразумевающем серию превентивных ударов по инфраструктуре КНДР для предотвращения агрессии со стороны Северной Кореи. По неофициальным данным, план включает не только вывод из строя ядерных объектов КНДР, но и устранение руководства Северной Кореи.

Учения Северной Кореи показывают, что Пхеньян хочет ответить на превентивный удар ядерными ударами по американским и южнокорейским базам. Перебежчики, пишет Льюис, утверждают, что руководство КНДР уверено в способности предотвратить американское вторжение с помощью больших жертв и разрушений на военных базах. В Штатах неоднократно говорили, что применение ядерного оружия будет самоубийством для Пхеньяна, но точно таким же самоубийством будет и попытка противостоять американской и южнокорейской армии на поле боя. О перспективах такого столкновения можно судить по тому, что случилось с режимами Муаммара Каддафи в Ливии и Саддама Хусейна в Ираке. Если Ким Чен Ын и собирается как-то противостоять США и Южной Корее, ему придется действовать первым.

Фактически, у США и Пхеньяна одна и та же стратегия: начать атаку раньше противника. В условиях серьезного кризиса давление будет только возрастать — ведь каждая страна будет стремиться к реализации именно этого плана.