«Совершенно непонятна такая экзальтированная травля». Песков защитил школьника, выступившего в бундестаге

Школьник из Нового Уренгоя подвергся «экзальтированной травле» за выступление в бундестаге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Школьник, предположил Песков, «не имел в виду ничего плохого» и очень волновался. «Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения» — сказал он.

«Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.