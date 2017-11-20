Российский школьник рассказал в бундестаге о «невинно погибших» солдатах вермахта. На него пожаловались в прокуратуру и ФСБ

В прокуратуру и ФСБ направлены жалобы на старшеклассника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который в своем выступлении в бундестаге рассказал о солдате вермахта, погибшем в советском плену, и выразил мнение, что многие погибшие немцы не хотели воевать.

Школьник выступил на встрече российских и немецких детей в День скорби (отмечается в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия). Он рассказал о ефрейторе Георге Йохане Рау, который попал в окружение «в так называемом сталинградском котле» и был взят в плен. По словам Десятниченко, в 1943 году солдат «умер от тяжелых условий плена».

Десятниченко посетил захоронение солдат вермахта около Копейска. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты», — сказал школьник.

Заканчивая свое выступление, Десятниченко выразил надежду, что «на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн».

Школьники из Уренгоя выступление в бундестаге Bundestag Вася Гогошин

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина в связи с выступлением школьника обратилась в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, где учится Николай Десятниченко.

«Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект. Вот что меня поразило больше всего — что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как „сражались“, „павшие солдаты в боях“, „так называемый сталинградский котел“… Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны», — заявила Кукушкина в комментарии «Комсомольской правде».

Жалобы также подал екатеринбургский блогер — он обратился в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента. По словам Колясникова, школьник в своем выступлении «реабилитирует нацистских преступников».

В защиту школьника, как сообщает Znak.com, выступил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. По его словам, Николай Десятниченко «поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно».

«Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — сказал глава Нового Уренгоя.

Руководитель пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Надежда Носкова заявила в комментарии РИА Новости, что при обсуждении выступления школьника был «смещен акцент».

«Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться», — сказала Носкова.