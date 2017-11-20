Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на выступление российского школьника в Бундестаге. Он хочет найти «инициатора речи»

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов пожаловался в Генпрокуратуру на школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который выступил с речью в Бунденстаге.

«Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — заявил Чернышов.