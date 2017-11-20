Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на выступление российского школьника в Бундестаге. Он хочет найти «инициатора речи»
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов пожаловался в Генпрокуратуру на школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который выступил с речью в Бунденстаге.
«Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — заявил Чернышов.
Николай Десятниченко 19 ноября выступил в Бундестаге, где заявил, что изучал истории немецких солдат, и не все они хотели участвовать во Второй мировой войне. Немецкие школьники там же рассказывали о советских гражданах, участвовавших в войне.
После этого депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина пожаловалась на него в прокуратуру и ФСБ. Она считает, что Десятниченко оправдывает нацизм. Руководство области и города воздержались от критики. Как заявили в пресс-службе губернатора, при обсуждении этой истории был «смещен акцент».
Мать подростка рассказала, что ее сыну поступают угрозы — «говорят, что встретят». На различных форумах также очень много угроз.