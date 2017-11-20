Школьник из Нового Уренгоя рассказал в бундестаге, что не все немецкие солдаты хотели воевать. В России его обвинили в оправдании нацизма

19 ноября школьники из Нового Уренгоя выступили в бундестаге в рамках отмечаемого в Германии Дня скорби

Старшеклассник новоуренгойской гимназии № 1 (ее называют одним из лучших учебных заведений Нового Уренгоя; много лет работает по обмену с немецкими школами) Николай Десятниченко был участником встречи российских и немецких детей в День скорби — он отмечается 19 ноября в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия. Встреча учеников проходила в бундестаге.

Ко Дню скорби школьники из гимназии Нового Уренгоя и гимназии имени Фридриха из немецкого города Кассель совместно изучали биографии жертв Второй мировой войны, а к 19 ноября подготовили доклады о конкретных людях. Эти доклады подростки читали с трибуны бундестага. Немецкие школьники рассказали об офицере Красной армии Иване Гусеве, который заболел туберкулезом в немецком плену и вернулся на свободу в 1945 году, и о 17-летней Надежде Трувановой из Кировограда, которая была сослана в Германию — и там умерла.

Школьники из России говорили о немецких солдатах, погибших или пропавших без вести на фронте. Николай Десятниченко рассказал историю солдата Георга Йоханна Рау, который участвовал в Сталинградской битве на стороне вермахта.

В своей речи школьник рассказал о немецких солдатах, которые не хотели воевать, и призвал отказаться от войн

Десятниченко говорил, что Рау был одним из 250 тысяч немецких солдат, окруженных советской армией «в так называемом сталинградском котле». Он был пленен, попал в лагерь для военнопленных, и только в 2016-м семье Рау стало известно, что солдат умер, когда ему исполнился 21 год.

По признанию школьника, история солдата «тронула его» и заставила посетить место захоронения солдат вермахта около Копейска в Челябинской области. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать, — говорил, в частности, Десятниченко в бундестаге. — Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был там тяжело ранен».

В завершение своей речи Десятниченко привел цитату Отто фон Бисмарка: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». И завершил свою речь словами: «Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн».

Школьника начали травить в соцсетях. На него пожаловались в прокуратуру и ФСБ

Сначала на речь Десятниченко обратили внимание уральские СМИ. Издание «Ура.ру» трактовало речь школьника таким образом, будто подросток «покаялся» за погибших немецких солдат. В комментариях к видео выступления, выложенному на ютьюбе, многие оскорбляли ученика из Нового Уренгоя и писали, что его нужно «вышвырнуть из страны». Комментаторы предполагали, что Десятниченко «не сможет больше спокойно жить в России». В комментариях на развлекательном (и одном из самых популярных в России) сайте «Яплакалъ» призывали избить школьника. Пользователи «ВКонтакте» также оскорбляли Десятниченко, писали ему и его родственникам.

Десятниченко закрыл возможность отправить ему личное сообщение во «ВКонтакте». Один из его друзей сказал «Медузе», что сейчас гимназист никак не хочет комментировать скандал.

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина рассказала «Медузе», что направила запросы в департамент образования региона, прокуратуру и гимназию. Она просит провести проверку речи школьника на наличие в ней признаков оправдания нацизма — такая статья в российском Уголовном кодексе есть с 2014 года. «Больше всего меня интересует не сам мальчик. С ним все понятно, он несовершеннолетний. Меня интересуют педагоги, которые вложили в его уста вот эту информацию, где неправильно расставлены акценты. Немецкие солдаты не сражались, они напали на нашу страну и оккупировали. Если мы продолжим таким образом расставлять акценты, мы дойдем до того, что сами предложим пересмотреть итоги ВОВ. А тогда пойдет уже речь о целостности России как государства. Нельзя ставить знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, который освободил весь мир от фашизма», — заявила Кукушкина.

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников пожаловался на Десятниченко в ФСБ и администрацию президента. По словам Колясникова, школьник в своем выступлении «реабилитирует нацистских преступников».

Мэр Нового Уренгоя вступился за подростка. Учителя «в недоумении» от травли

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заступился за Десятниченко, призвав руководствоваться здравым смыслом при оценке речи гимназиста. «Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — сказал мэр. Глава пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Надежда Носкова заявила РИА «Новости», что при обсуждении выступления школьника был «смещен акцент», но воздержалась от любой критики.

В гимназии, где учится подросток, слова о «невинно погибших» немецких солдатах также назвали вырванными из контекста. Учительница немецкого языка Людмила Кононенко заявила, что школьник «ни в коем случае не оправдывал действия фашистов, а прадед Десятниченко сам участвовал в войне». Кононенко добавила, что «вся школа в недоумении от обсуждения доклада».