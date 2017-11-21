В Новом Уренгое начали проверку гимназии после выступления ученика в бундестаге

Руководство Нового Уренгоя начало проверку гимназии № 1, ученик которой Николай Десятниченко выступил в бундестаге с речью о судьбе немецких солдат в боях под Сталинградом.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, «будет дана оценка педагогу, который, по неподтвержденной пока информации, сократил доклад, и получилось то, что получилось». При этом в аппарате губернатора пояснили, что основной посыл речи Десятниченко был о том, как надо «ценить мир и жизнь».

Какие санкции могут последовать для Десятниченко или педагогов после проверки, не уточняется.