В Новом Уренгое начали проверку гимназии после выступления ученика в бундестаге
Руководство Нового Уренгоя начало проверку гимназии № 1, ученик которой Николай Десятниченко выступил в бундестаге с речью о судьбе немецких солдат в боях под Сталинградом.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, «будет дана оценка педагогу, который, по неподтвержденной пока информации, сократил доклад, и получилось то, что получилось». При этом в аппарате губернатора пояснили, что основной посыл речи Десятниченко был о том, как надо «ценить мир и жизнь».
Какие санкции могут последовать для Десятниченко или педагогов после проверки, не уточняется.
19 октября Десятниченко с группой российских школьников участвовал в мероприятиях в бундестаге, приуроченных к Дню скорби. Российские школьники рассказывали о погибших немецких солдатах, а немецкие школьники — о советских.
«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», — сказал Десятниченко о солдатах вермахта с трибуны немецкого парламента. Мать школьника Оксана Десятниченко затем рассказала, что ее сыну пришлось сократить свою речь перед выступлением, что могло повлиять на восприятие.
После этого местный депутат Елена Кукушкина и блогер Сергей Колясников потребовали проверить выступление Десятниченко на предмет оправдания нацизма.