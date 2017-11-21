Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева. Он будет показывать Медведеву новое месторождение

Коммерсант
06:22, 21 ноября 2017
Надежный источник

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин в третий раз не явится на суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что 22 ноября Сечин «никаким образом» не сможет явиться по повестке в качестве свидетеля.

Он пояснил, что в этот день Сечин будет показывать премьер-министру Дмитрию Медведеву Кондинское месторождение — новый объект «Роснефти». «Кроме того, там еще очень тяжелые погодные условия, поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся — они или Игорь Иванович один, поскольку у него там программа, естественно, шире», — заметил Леонтьев.

Представитель компании не объяснил, когда Сечин в таком случае намерен исполнить повестку и явиться в суд, чтобы дать показания.

Ранее Сечин уже дважды не являлся в суд по повестке — 13 и 15 ноября. В первый раз представители «Роснефти» отказались получать повестку у приставов, во второй раз в компании сослались на командировку руководителя.
В деле Улюкаева Сечин является ключевым свидетелем — именно он обратился в ФСБ с заявлением, что министр вымогает у него взятку. Улюкаева задержали в тот момент, когда Сечин передавал ему сумку с двумя миллионами долларов.

Дело Алексея Улюкаева

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