Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева. Он будет показывать Медведеву новое месторождение

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в третий раз не явится на суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что 22 ноября Сечин «никаким образом» не сможет явиться по повестке в качестве свидетеля.

Он пояснил, что в этот день Сечин будет показывать премьер-министру Дмитрию Медведеву Кондинское месторождение — новый объект «Роснефти». «Кроме того, там еще очень тяжелые погодные условия, поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся — они или Игорь Иванович один, поскольку у него там программа, естественно, шире», — заметил Леонтьев.

Представитель компании не объяснил, когда Сечин в таком случае намерен исполнить повестку и явиться в суд, чтобы дать показания.