Сечин объяснил отказ явиться в суд рабочей поездкой с участием Медведева. Но Медведев в день суда будет в Москве

Ведомости
07:35, 21 ноября 2017
Надежный источник
Обновление. На открытии месторождения Сечин заявил «Интерфаксу», что 22 ноября будет подводить итоги поездки премьера.

График премьер-министра Дмитрия Медведева не предусматривает мероприятий на месторождениях «Роснефти» 22 ноября — в день, когда глава компании Игорь Сечин должен давать показания на суде по делу Алексея Улюкаева.

В пресс-службе правительства объяснили, что из рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) Медведев вернется уже 21 ноября, а на следующий день будет участвовать в мероприятиях в Москве.

Ранее в «Роснефти» заявили, что Сечин 22 ноября не сможет приехать на суд, так как будет показывать Медведеву месторождение в ХМАО. Запланировано ли это мероприятие именно на 22 число, не сообщалось. Причем пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев особо заметил, что Сечин может задержаться в регионе, так как «у него там программа, естественно, шире».

Сечин уже два раза не являлся в суде по повестке в качестве свидетеля. Сначала в «Роснефти» не получили повестку, а потом рассказали, что руководитель находится в командировке.
В деле бывшего министра Алексея Улюкаева Сечин является ключевым свидетелем обвинения. На суде единственным доказательством того, что Улюкаев якобы требовал от Сечина взятку, стали показания самого главы «Роснефти».
Улюкаева задержали при получении от Сечина сумки с двумя миллионами долларов. Бывший министр заявил, что не знал ничего о содержимом сумки.

Дело Алексея Улюкаева

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