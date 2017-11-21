Сечин объяснил отказ явиться в суд рабочей поездкой с участием Медведева. Но Медведев в день суда будет в Москве

Обновление. На открытии месторождения Сечин заявил «Интерфаксу», что 22 ноября будет подводить итоги поездки премьера.

График премьер-министра Дмитрия Медведева не предусматривает мероприятий на месторождениях «Роснефти» 22 ноября — в день, когда глава компании Игорь Сечин должен давать показания на суде по делу Алексея Улюкаева.

В пресс-службе правительства объяснили, что из рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) Медведев вернется уже 21 ноября, а на следующий день будет участвовать в мероприятиях в Москве.

Ранее в «Роснефти» заявили, что Сечин 22 ноября не сможет приехать на суд, так как будет показывать Медведеву месторождение в ХМАО. Запланировано ли это мероприятие именно на 22 число, не сообщалось. Причем пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев особо заметил, что Сечин может задержаться в регионе, так как «у него там программа, естественно, шире».