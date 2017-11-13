В Замоскворецком суде Москвы 13 ноября продолжилось рассмотрение дела бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. В суд был приглашен глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин — именно он, по версии обвинения, вручил взятку Улюкаеву. Бывший министр якобы потребовал два миллиона долларов за содействие в приватизации компании «Башнефть». Сечин в суд не явился; повестку ему пытались вручить как минимум четырьмя способами, но безуспешно — никто из его окружения не решился ее принять.

Какую роль Сечин играет в деле Улюкаева?

По словам самого Игоря Сечина, взятку за содействие приватизации «Башнефти» «Роснефтью» министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев потребовал осенью 2016 года на саммите БРИКС в индийском штате Гоа. Чиновник якобы показал Сечину «два пальца», которые означали сумму в два миллиона долларов.

Передача денег состоялась 14 ноября 2016 года. Согласно представленной в суде расшифровке разговора Сечина и Улюкаева, глава «Роснефти» извинился перед министром, что «затянул выполнение поручения», но теперь «собрали объем» и «задание выполнено». После этого Сечин передал министру сумку, в которой были доллары, и подарочную корзинку с колбасой и вином. Сторона защиты утверждает: Улюкаев не знал, что в сумке находятся деньги. Экс-министр обвиняет Сечина и бывшего главу службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова в провокации.

Таким образом, Игорь Сечин — главный свидетель по делу Улюкаева. Олег Феоктистов уже был допрошен; он стал единственным свидетелем, с которым суд беседовал в закрытом для прессы режиме.

Как Сечина вызывали в суд?

О допросе Сечина ходатайствовали и адвокаты Улюкаева, и сторона обвинения. На заседании 8 ноября судья Лариса Семенова постановила вызвать главу «Роснефти» на допрос 13 ноября.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 8 ноября сказал, что Сечин готов дать показания — но суду надо будет учесть плотный график топ-менеджера и подстроиться под него.

13 ноября судья Семенова сказала, что повестку Сечину отправляли по электронной почте и факсу, а также обычной почтой. В «Почте России» подтвердили, что повестку Сечину доставили в отделение связи «по месту вручения». Вручить повестку Сечину или его представителям лично пытались судебные приставы — они пришли в офис «Роснефти», но никто из сотрудников компании повестку не взял. Еще утром 13 ноября, до начала заседания, Леонтьев заявил, что Сечин не получил повестку.

На заседании 13 ноября судья Семенова констатировала, что глава «Роснефти» не явился по «неизвестным причинам».

Повестку в суд можно игнорировать?

Согласно статье 56 Уголовно-процессуального кодекса, свидетель не имеет права уклоняться от явки в суд. Уважительными причинами неявки признаются тяжелая болезнь, стихийные бедствия, командировка, несвоевременное получение либо неполучение повестки. При этом, согласно статье 113 УПК, «при наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок» вызываемый должен незамедлительно уведомить об этом суд.

В Замоскворецком суде о поездке Сечина в Сочи ничего не знали. Однако поскольку подтверждения получения им повестки нет, то и нарушителем УПК главу «Роснефти» считать нельзя.

Были ли у Сечина уважительные причины?

По данным «Ведомостей», 13 ноября Игорь Сечин участвует в российско-турецких переговорах, которые проводят президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Сочи. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, тогда как Михаил Леонтьев отказался говорить, где находится Сечин.

Сечина все-таки допросят?

На заседании 13 ноября адвокаты Алексея Улюкаева повторно ходатайствовали о вызове Игоря Сечина в качестве свидетеля. Судья Семенова поддержала их и вызвала главу «Роснефти» на заседание, назначенное на 15 ноября. Новую повестку Сечину отправили факсом и на адрес рабочей электронной почты. Придет он или нет, пока неизвестно. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев после заседания заявил, что сторона защиты продолжает надеяться на допрос Сечина.

Адвокаты экс-министра уточнили, что если глава «Роснефти» не придет и на следующее заседание, то по закону его могут привести в суд принудительно. Решение о такой мере должен принять суд — самостоятельно или по ходатайству сторон.