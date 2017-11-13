Судья: сотрудники «Роснефти» отказались получать повестку Сечину по делу Улюкаева

Meduza
07:44, 13 ноября 2017
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На процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева судья Лариса Семенова рассказала, что главе «Роснефти» Игорю Сечину не удалось вручить повестку для дачи показаний. Об этом было объявлено на заседании 13 ноября, на которое Сечин не явился.

Приставы пытались передать повестку для Сечина сотрудникам «Роснефти», но те отказались ее получать, заявила Семенова в начале заседания. Помимо этого повестку отправляли по электронной почте и факсом.

В суде было объявлено, что Сечин не явился 13 ноября по «неизвестным причинам».

В «Почте России» также заявили, что повестка на имя Сечина была доставлена в отделение связи «по месту вручения».

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что Сечин повестку в суд не получил. На вопрос РБК о том, находится ли Сечин в Москве, Леонтьев не ответил.

О вызове Сечина в суд по делу Улюкаева было объявлено 8 ноября, когда обвинение закончило представлять доказательства вины бывшего министра.
Ранее на процессе по делу Улюкаева уже давал показания бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, которого сам чиновник называет одним из инициаторов дела. Показания Феоктистов давал в закрытом режиме без журналистов.
Бывшего главу Минэкономразвития обвиняют в том, что он получил от Сечина 2 миллиона долларов за покровительство в сделке по покупке «Роснефтью» компании «Башнефть». Улюкаев свою вину отрицает.

Дело Алексея Улюкаева

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