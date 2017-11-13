Судья: сотрудники «Роснефти» отказались получать повестку Сечину по делу Улюкаева

Продолжение Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

На процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева судья Лариса Семенова рассказала, что главе «Роснефти» Игорю Сечину не удалось вручить повестку для дачи показаний. Об этом было объявлено на заседании 13 ноября, на которое Сечин не явился.

Приставы пытались передать повестку для Сечина сотрудникам «Роснефти», но те отказались ее получать, заявила Семенова в начале заседания. Помимо этого повестку отправляли по электронной почте и факсом.

В суде было объявлено, что Сечин не явился 13 ноября по «неизвестным причинам».

В «Почте России» также заявили, что повестка на имя Сечина была доставлена в отделение связи «по месту вручения».

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что Сечин повестку в суд не получил. На вопрос РБК о том, находится ли Сечин в Москве, Леонтьев не ответил.