Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова повторно выписала повестку главе «Роснефти» Игорю Сечину на процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

13 ноября Сечин не явился по повестке в суд, хотя вызов ему направляли почтой, электронной почтой, по факсу и лично. Приставы пришли в «Роснефть», но там отказались получить повестку на имя Сечина, заявила Семенова.

На допросе Сечина в суде настаивают как защита Улюкаева, так и сторона обвинения.

По версии следствия, Улюкаев получил от Сечина взятку 2 миллиона долларов. Улюкаев обвинения отвергает.