Вячеслав Мальцев сообщил о получении политического убежища в ЕС

Настоящее время
17:17, 15 ноября 2017
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Лидер запрещенного в РФ движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев получил политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Об этом он сам рассказал телеканалу «Настоящее время».

Мальцев, уехавший из России в июле, заявил, что в Европе ему «пришлось в тюрьме отсидеть и многое другое». По его словам, он сумел обосновать, что преследуется в России по политическим мотивам, и был освобожден.

«Визу очень легко поставить, если ты реальный политический беженец. Если ты реально разыскиваешься за политическое преступление — проблем нет никаких», — цитирует его сайт телеканала.

В России Вячеслав Мальцев, по имеющимся данным, проходит по делам о создании экстремистского и террористического сообществ. Как писала в ноябре «Медиазона», ФСБ считает, что он поручил пятерым своим соратникам спланировать и совершить теракты.

В октябре—ноябре 2017 года по всей России были задержаны сотни сторонников Вячеслава Мальцева и движения «Артподготовка»; некоторые из них стали фигурантами дел о терроризме и экстремизме. Само движение было признано экстремистским и запрещено.
Действия властей, по имеющимся данным, связаны с неоднократными заявлениями Мальцева, что в России 5 ноября 2017 года должна случиться революция; в этот день в центре Москвы задержали более трехсот человек, значительная часть которых, судя по всему, были прохожими и не имели отношения к «Артподготовке».

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