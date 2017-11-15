Вячеслав Мальцев сообщил о получении политического убежища в ЕС

Лидер запрещенного в РФ движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев получил политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Об этом он сам рассказал телеканалу «Настоящее время».

Мальцев, уехавший из России в июле, заявил, что в Европе ему «пришлось в тюрьме отсидеть и многое другое». По его словам, он сумел обосновать, что преследуется в России по политическим мотивам, и был освобожден.

«Визу очень легко поставить, если ты реальный политический беженец. Если ты реально разыскиваешься за политическое преступление — проблем нет никаких», — цитирует его сайт телеканала.

В России Вячеслав Мальцев, по имеющимся данным, проходит по делам о создании экстремистского и террористического сообществ. Как писала в ноябре «Медиазона», ФСБ считает, что он поручил пятерым своим соратникам спланировать и совершить теракты.