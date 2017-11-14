Сторонники политика Вячеслава Мальцева и его неформального движения «Артподготовка» (признано в России экстремистской организацией и запрещено) 5 ноября должны были выйти на улицы российских городов — и не уходить, пока президент Владимир Путин «не подаст в отставку». Силовики отнеслись к этому призыву максимально серьезно: сторонников Мальцева задерживали и арестовывали по всей стране; 5 ноября в общей сложности задержали 450 человек (около 300 из них в центре Москвы). Практически все они были отправлены под административный арест, большая часть — за сопротивление полицейским. Десятки граждан настаивали, что просто проходили мимо — но ни один суд эти заявления не впечатлили. «Медуза» рассказывает несколько историй, произошедших 5 ноября со случайными прохожими в центре столицы.

Прогуливался по Тверской

48-летний Вячеслав Шатровский стал единственным из задержанных 5 ноября не по административной статье. Он сразу получил статус подозреваемого по уголовному делу. Ему вменяют применение насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). Представительница правозащитного центра «Мемориал» Алла Фролова рассказала «Медузе», что дело Шатровского внимательно изучается и, возможно, «Мемориал» признает его политическим заключенным.

Фролова рассказала, что 48-летний Вячеслав Шатровский живет в городе Шарья Костромской области. В последние полтора месяца он находился по работе в Москве вместе со своим 23-летним сыном — они вместе работают строителями. В свой выходной, 5 ноября, Шатровский с сыном пошли погулять по центру Москвы, но на Пушкинской площади наткнулись на полицейских. Что было дальше — точно не известно, никто из случайных прохожих не заснял эпизод на видео (есть ли видео в материалах уголовного дела — неизвестно).

По информации, которая есть у правозащитников, полицейские жестко задержали сына Шатровского, а по версии следствия, Шатровский-старший напал на полицейских при проверке документов. В официальном сообщении Следственного комитета РФ говорится, что мужчина ударил полицейского кулаком в голову «вблизи проведения митинга в Москве». Шатровский на следствии заявил, что свою вину он отрицает, и отказался от дальнейших показаний. Фролова рассказала «Медузе», что Шатровскому разбили голову (при каких обстоятельствах это произошло, она точно сказать не может).

7 ноября Тверской районный суд арестовал Вячеслава Шатровского на два месяца, в каком он сейчас СИЗО, правозащитники не знают. Сын Вячеслава Шатровского сейчас находится в спецприемнике — его задержали вместе с отцом, а затем арестовали на 15 суток по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение представителю власти).

Собирался на Оксимирона

За несколько дней до 5 ноября Марку Пащенко исполнилось 18 лет. По словам его отца, дизайнера Олега Пащенко, 5 ноября Марк отпросился переночевать у друзей, а 6 ноября он должен был вернуться домой и вместе с отцом пойти на концерт Оксимирона в «Олимпийском». На выступление рэпера Марк так и не попал. По словам его отца, около 13:00 5 ноября молодой человек с приятелем вышли из метро «Охотный Ряд» на Манежную площадь и «попали под молниеносное винтилово». Об акции сторонников Вячеслава Мальцева (как и о самом политике) Марк Пащенко в целом ничего конкретного не знал.

Молодого человека отвезли в ОВД «Мещанское». Там ему вменили административную статью о сопротивлении полицейским при задержании, хотя сам Пащенко утверждает, что «физический контакт был минимальным». «В протоколе задержания: „царапался, упирался, балаклава, нож, бейсбольная бита“. Фактически — сразу подчинился и ничего такого (и при досмотре не обнаружено)», — написал в фейсбуке отец Пащенко.

7 ноября Марка Пащенко отвезли из полиции в Тверской районный суд и арестовали на 15 суток, но в тот день в спецприемник его не отвезли. Около 6:30 8 ноября он написал отцу СМС: «Ночуем в маршрутке перед воротами, то ли мест нет, то ли вообще непонятно что». В автобусе у въезда в спецприемник на Симферопольском бульваре Пащенко был примерно до 14:00 8 ноября, затем его все-таки оформили для отбывания ареста и дали позвонить отцу.

От общения с «Медузой» Олег Пащенко отказался, сказав, что не хочет навредить сыну.

Обменялся монетами

Москвич Василий Сезин, отец четверых несовершеннолетних детей, специалист в сфере ЖКХ, днем 5 ноября приехал к Александровскому саду, чтобы обменяться со знакомым монетами, которые он коллекционирует вместе с одним из своих сыновей.

Адвокат Сезина Екатерина Рыжова рассказала «Медузе», что после встречи ее подзащитный решил прогуляться до станции метро «Чеховская». На Манежной площади к нему подошли полицейские и попросили показать паспорт. После проверки документов Сезину заломали руку и повели в автозак. «У Василия от боли дернулась рука, а сотрудники, видимо, решили, что он оказывает сопротивление. Ну и все, они его заломали», — сказала Рыжова.

В ОВД на Сезина оформили протокол все по той же статье 19.3. 7 ноября Тверской суд арестовал его на 12 суток. Адвокат Рыжова оспорила арест в Мосгорсуде, но тот оставил решение в силе, не приняв во внимание, например, что жена Сезина в данный момент беременна. Сезин находится в спецприемнике и, говорит адвокат, по-прежнему не очень понимает, что произошло, — политикой он никогда не интересовался.

Присел на лавочку

Днем 5 ноября 20-летний студент Иван (имя и возраст изменены по просьбе его адвоката) прогуливался по Тверскому бульвару и присел отдохнуть на лавочку — он инвалид третьей группы и не может долго ходить. К Ивану подошли сотрудники полиции, проверили его документы, содержимое рюкзака (никаких запрещенных предметов там не нашли) и проводили его в автозак. Только когда Ивана привезли в ОВД, он узнал, что был задержан как участник какой-то несостоявшейся революции. По словам адвоката «Открытой России» Артура Шаповалова — он ведет дело Ивана, — его клиент ничего не знал ни про Вячеслава Мальцева, ни про акцию 5 ноября, а в автозаке он оказался потому, что полицейским нужно было «добрать» число задержанных.

7 ноября судья Тверского суда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Ивана на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции. «Протокол для судьи — это священная корова. Он не стал ни слушать подзащитного, ни вызывать сотрудников полиции», — рассказал «Медузе» Шаповалов. По его словам, судья также отклонил его ходатайство о переносе судебного заседания, чтобы сторона защиты смогла представить оригинал справки об инвалидности Ивана: «Судья сказал, что ему неинтересна его инвалидность и она никак не повлияет на законность и обоснованность судебного акта».

Как пояснил Шаповалов, никаких лекарств или неотложного лечения Ивану не требуется, но адвокат собирается приложить справку об инвалидности к апелляционной жалобе на арест его клиента, которая будет рассмотрена 16 ноября.

Почитали Адама Смита

18-летняя студентка и активистка молодежного оппозиционного движения «Весна» Анастасия Кадетова приехала из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы поучаствовать в Чтениях Адама Смита — они проходили в Высшей школе экономики 5 ноября. Во время перерыва Кадетова с пятью товарищами пошли пообедать в заведение KFC на Страстном бульваре: «Москву мы знаем очень плохо, поэтому просто забили адрес в телефоне и шли по карте, — рассказала Кадетова „Медузе“. — Возле Пушкинской площади мы увидели большое количество полицейских машин и постарались их обойти».

A post shared by Движение Весна (@spb_vesna) on Nov 5, 2017 at 2:58am PST

По ее словам, сотрудник полиции подозвал их с друзьями, попросил показать документы, проверил сумки и задержал. «На мой вопрос о причине задержания мне ответили, что есть ориентировка, только предъявить нам ее не смогли. Сказали, что мы все увидим в ОВД, но там об ориентировке даже речь никто не заводил», — вспоминает Кадетова.

В Хорошевском ОВД, где Анастасия просидела с 15:00 до 23:00, на них с товарищами составили протоколы. «Там было написано, что мы были в футболках с надписями „Навальный-2018“, кричали: „Мы за честные выборы“. Мы написали, что с протоколом не согласны, и не стали его подписывать», — говорит Кадетова. Ее также допросил следователь СК. По ее словам, никаких конкретных вопросов ей задано не было, однако ей пришлось подписать документ, согласно которому она является свидетелем по уголовному делу — днем 7 ноября СК возбудил дело сразу по трем статьям УК РФ: о призывах к массовым беспорядкам и к осуществлению террористической деятельности, а также по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Ночью 5 ноября из Хорошевского ОВД Кадетову перевезли в ОВД «Восточное Дегунино». «У нас изъяли личные вещи, предметы личной гигиены, поместили в душную камеру, целую ночь не давали попить воды, не пускали в туалет», — возмущается Кадетова. Но ее не успели отвезти в суд, поскольку истекли 48 часов с момента ее задержания, — и отпустили.