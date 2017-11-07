Случайные прохожие, игроки в Pokemon Go, участники чтений Адама Смита Кого задержали во время «революции 5 ноября» и что теперь с ними будет

Следственный комитет 7 ноября объявил о возбуждении уголовного дела по статьям, касающимся призывов к массовым беспорядкам и терроризму и применения насилия к полицейским. За два дня до этого в российских городах задержали почти 450 человек, которые показались полицейским похожими на «революционеров» — тех, кто якобы откликнулся на призывы оппозиционного политика Вячеслава Мальцева выйти на улицы, чтобы добиться отставки президента Владимира Путина. Среди задержанных оказались десятки случайных людей — от игроков в Pokemon Go до посетителей Фестиваля света. Некоторые из них уже получили административные аресты на срок от пяти до 15 суток, другие — допрашиваются как свидетели по возбужденным делам.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев назначил на 5 ноября 2017 года революцию

Политик и видеоблогер Вячеслав Мальцев первый раз назвал эту дату еще в 2013 году. По его замыслу, в этот день сторонники его неформального движения «Артподготовка» (в России оно признано экстремистским и запрещено) должны были выйти на улицы городов, где они живут, — и не уходить до отставки президента Владимира Путина. Сам Мальцев не живет в России с июля 2017 года — вскоре после обысков, связанных с возбужденным против него уголовным делом о призывах к экстремизму, он переехал во Францию. Сейчас Мальцев находится в международном розыске.

Оппозиционер говорил «Медузе», что 5 ноября на улицы Москвы вышли 5 тысяч его сторонников. Никаких подтверждений его словам нет — массовых акций не было ни в одном городе.

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Самое серьезное происшествие произошло на востоке Москвы, где в ночь на 5 ноября была предпринята попытка поджога офиса «Единой России». Поджигатель сделал на торце дома надпись «5.11.2017. Час настал», после чего разбил окно в офисе и попытался поджечь помещение. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра, пожар потушили, по факту поджога возбуждено уголовное дело. 7 ноября по этому делу задержан подозреваемый — безработный из Воронежской области.

Около 12:00 (а именно на это время была назначена революция) полиция начала активно задерживать людей по всему центру Москвы. Всего, по данным МВД, в Москве полиция задержала 302 человека. По данным СК, задержанных было больше — 350. Задержания проходили также в Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Перми и других городах. Суммарно было задержано 448 человек.

МВД и СК утверждали, что у задержанных изъяли «колюще-режущие предметы», травматическое оружие, бронежилеты, бейсбольные биты, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы и «профессиональные рогатки с металлическими шарами». Помимо этого полицейские обнаружили у некоторых задержанных символику «Артподготовки».

Среди задержанных много посторонних людей

Точно количество задержанных, не связанных с Мальцевым, не известно, но их как минимум несколько десятков. Корреспондент «Медузы» говорил с восемью задержанными в Москве 5 ноября. Всех их задержали во время прогулок компаниями по три-пять человек по центру Москвы, ни один из них не имел отношения к Мальцеву.

По словам сторонника оппозиционера, сопредседателя Партии националистов Ивана Белецкого, 5 ноября полицейские старались досматривать и задерживать всех, кто ходил по центру Москвы с большими сумками. Эти слова подтвердили и задержанные, с которыми поговорила «Медуза». Они также отмечали, что, даже если полицейские не находили ничего подозрительного, людей все равно отправляли в автозак.

Сотрудника новгородского штаба Навального и активиста движения «Весна» Ярослава Путрова задержали на Тверской. Он рассказал «Медузе», что приехал в Москву на конференцию «Чтения Адама Смита». Около 13:30 Путров с пятью другими активистами «Весны» шел по Тверской, чтобы поесть в KFC. В этот момент к ним подошли полицейские и задержали, заявив, что «они подходят под ориентировку». По данным «ОВД-Инфо», всего после «Чтений» задержали больше 20 человек. Сам Путров просидел в отделении двое суток — и был отправлен в суд с протоколом по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции.

В Петербурге полиция задержала восемь человек, которые пришли на Дворцовую площадь посмотреть Фестиваль света — шоу, посвященное 100-летию революции 1917 года. В Москве задержали 18 игроков в Pokemon Go и составили на них протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации или проведения митинга).

Больше 100 задержанных 5 ноября оставили в отделах полиции на ночь. На утро 7 ноября в московских отделениях полиции оставалось 87 человек.

Днем 7 ноября Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ

Ведомство официально подтвердило, что «в связи с несанкционированной акцией 5 ноября, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях» возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам), части 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие считает, что призывы к массовым беспорядкам содержались в видеоролике, появившемся 31 октября. Какой именно ролик следствие имеет в виду, не уточняется, но в этот день в канале Мальцева на ютьюбе появился очередной выпуск его видеоблога.

В СК также сообщили, что в уголовных делах есть и первый подозреваемый — 48-летний мужчина, который «вблизи проведения митинга в Москве» при проверке документов ударил полицейского кулаком в голову.

«Российские правоохранительные органы всегда готовы к таким преступным проявлениям и имеют опыт противодействия им. Подобные уголовные дела уже расследовались в Следственном комитете, а их фигуранты в итоге ответили перед судом за свои поступки», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Некоторых задержанных 5 ноября сделали свидетелями по уголовным делам

Блогер Михаил Светов, задержанный после «Чтений Адама Смита», рассказал «Медузе», что вечером 5 ноября его отпустили из ОВД «Аэропорт» без составления протокола, но перед этим сотрудники полиции допросили его в качестве свидетеля в рамках дела по статьям о призывах к терроризму и массовым беспорядкам (копия протокола допроса есть в распоряжении «Медузы»).

«Все вопросы были по Мальцеву. Спрашивали, знаем ли мы, кто это такой, знаем ли мы о мероприятии, которое он организовал, как мы к нему относимся. Спрашивали, какие телеграм-каналы мы читаем, в переписке с кем находимся», — рассказал Светов. Он уточнил, что другие участники «Чтений Адама Смита» также получили статус свидетелей по тому же делу, хотя на акцию Мальцева не собирались.

Среди задержанных 5 ноября был 15-летний подросток по имени Василий. Он рассказал «Медузе», что 5 ноября из отдела полиции его быстро отпустили, однако в тот же день ему домой позвонили из СК и заявили, что нужно прийти на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. 6 ноября его вызвали на допрос официально — повесткой, допрос состоялся 7 ноября. Помогали несовершеннолетнему адвокаты «Открытой России» и «ОВД.Инфо».

Против сторонников Мальцева по всей России возбуждены и другие уголовные дела

За последние недели по всей России задержали несколько десятков сторонников Мальцева. Некоторые из них уже арестованы и являются фигурантами уголовных дел. 7 ноября ФСБ опубликовало видео нескольких задержаний.

ФСБ опубликовала видео задержания активистов «Артподготовки» Meduza

27 октября Мещанский суд Москвы арестовал до 23 декабря двух активистов «Артподготовки» Юрия Корного и Андрея Кептю. Их подозревают в подготовке теракта в Москве. Канал РЕН утверждал, что их задержали, когда они разливали бензин, смешанный с моторным маслом, по бутылкам. По информации телеканала, они хотели поджечь поддоны с сеном на Манежной площади после проходившей там ярмарки.

1 ноября в Красноярске Железнодорожный суд на два месяца арестовал активиста «Артподготовки» Романа Марьяна. Марьяна подозревают в приготовлении к участию в массовых беспорядках — активиста сняли с поезда, когда он ехал в Москву на «Русский марш». Свою вину он уже признал.

В тот же день в Саратове в результате спецоперации ФСБ задержали сторонника Мальцева Сергея Рыжова. В квартире, где он находился, нашли тротиловую шашку и пять бутылок с зажигательной смесью. Ему инкриминируют статью о приготовлении к террористическому акту — якобы он хотел устроить взрыв на главной площади Саратова — Театральной. Рыжов все отрицает и говорит, что до появления силовиков взрывчатки и бутылок в квартире не было.

Вечером 2 ноября стало известно, что в Казани арестовали на два месяца еще одного сторонника Мальцева, Олега Деткина. Он был задержан 30 октября. Его подозревают по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Были возбуждены уголовные дела и по другим задержанным 5 ноября. В частности, в Петербурге, по данным «Фонтанки», трое задержанных стали подозреваемыми по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Сообщалось, что их также могут обвинить в подготовке теракта, так как в их машине якобы нашли гранаты, револьвер и коктейли Молотова. Сами задержанные говорят, что оружие им подбросили. Об их связи с Мальцевым не сообщалось. 7 ноября полиция отпустила активистов под подписку о невыезде.

7 ноября прошли первые административные суды над задержанными

К 17:00 по московскому времени в разных городах уже прошли первые суды над задержанными 5 ноября. Так, Невский районный суд Петербурга арестовал на срок от 5 до 10 суток пятерых горожан, пришедших посмотреть на Фестиваль света (еще троих задержанных отпустили без протокола) — за невыполнение законных требований сотрудников полиции.

По данным «ОВД.Инфо», в Тверском районном суде осудили 12 задержанных 5 ноября. 11 из них получили 14–15 суток административного ареста. Один из задержанных получил штраф в тысячу рублей, его не стали арестовывать из-за инвалидности.

Представительница правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сообщила «Медузе», что некоторые из арестованных действительно были сторонниками Мальцева.

Сам Мальцев в своем видеоблоге 6 ноября заявил, что после задержаний в Москве его сторонники «решили перегруппироваться», но «продолжают революцию». «Мы пока не победили, но ключевое слово — „пока“», — заявил Мальцев.