МВД: в Москве 5 ноября задержали 302 человека, на них составили административные протоколы

Московская полиция 5 ноября задержала 302 человека, сообщили в столичном главке МВД. Отмечается, что у задержанных изъяли «колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы».

Помимо этого полицейские обнаружили у некоторых задержанных символику запрещенной в России организации «Артподготовка», которая готовила 5 ноября протестную акцию.

На задержанных составили более 300 административных протоколов по статьям о неподчинении полиции, нарушении порядка проведения митинга и мелком хулиганстве. Также было составлены 13 протоколов против родителей о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних (сколько детей задержала полиция, не сообщается) и три протокола против иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России.

В МВД не сообщили, сколько задержанных до сих пор остаются в отделах полиции, ранее «ОВД-Инфо» рассказало, что более ста человек остались там ночевать.

В пресс-релизе также ничего не говорится о допросах по уголовным делам, о которых сообщали задержанные.