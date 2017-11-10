«Медиазона»: на Вячеслава Мальцева завели дело об организации террористического сообщества

На лидера запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева возбудили уголовное дело об организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Дело об участии в террористическом сообществе завели на пятерых соратников Мальцева, пишет издание. Одного из них — Андрея Толкачева — также подозревают в подготовке теракта. Имена других фигурантов дела — Александр Свищев, Юрий Корный, Андрей Кептя и Надежда Петрова.

ФСБ считает, пишет «Медиазона», что Мальцев поручил Петровой и Свищеву планирование терактов, а Толкачеву, Корному и Кептю — их исполнение. По версии следствия, фигуранты дела «организовались» для совершения терактов не позднее октября 2016 года.

Речь, вероятно, идет о тех же людях, о задержании которых утром 10 ноября сообщил РБК. Оба издания сообщают, что их подозревают в намерении поджечь деревянные паллеты (то есть поддоны) и сено на Манежной площади и вывести из строя ЛЭП.