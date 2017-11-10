«Медиазона»: на Вячеслава Мальцева завели дело об организации террористического сообщества

Медиазона
17:30, 10 ноября 2017
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На лидера запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева возбудили уголовное дело об организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Дело об участии в террористическом сообществе завели на пятерых соратников Мальцева, пишет издание. Одного из них — Андрея Толкачева — также подозревают в подготовке теракта. Имена других фигурантов дела —  Александр Свищев, Юрий Корный, Андрей Кептя и Надежда Петрова.

ФСБ считает, пишет «Медиазона», что Мальцев поручил Петровой и Свищеву планирование терактов, а Толкачеву, Корному и Кептю — их исполнение. По версии следствия, фигуранты дела «организовались» для совершения терактов не позднее октября 2016 года.  

Речь, вероятно, идет о тех же людях, о задержании которых утром 10 ноября сообщил РБК. Оба издания сообщают, что их подозревают в намерении поджечь деревянные паллеты (то есть поддоны) и сено на Манежной площади и вывести из строя ЛЭП.

Лидер движения «Артподготовка», националист Вячеслав Мальцев неоднократно говорил, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революция. Сам он находится за границей, против него возбуждено дело о призывах к экстремизму.
В преддверии этой даты «Артоподготовку» признали в России экстремистской организацией, а по всей стране были задержаны десятки сторонников Мальцева, многие из них стали фигурантами уголовных дел. Непосредственно 5 ноября в России задержали более 450 человек, из них большинство — в Москве. Значительная часть задержанных, судя по всему, были случайными прохожими.
Позднее СК объявил о возбуждении уголовного дела по статьям, касающимся призывов к массовым беспорядкам и терроризму и применения насилия к полицейским.
Юрий Корный и Андрей Кептя были задержаны на Манежной площади в первой половине октября и в конце месяца арестованы за подготовку теракта. «РЕН-ТВ» сообщил об их планах поджечь сено у Кремля вскоре после задержания. Александр Свищев упоминался как руководитель группы из Красноярска, якобы планировавшей диверсии на ЛЭП.

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