ФСБ задержала шесть активистов «Артподготовки» по подозрению в подготовке теракта около Кремля

РБК
08:51, 10 ноября 2017
Требует подтверждения

По подозрению в подготовке теракта около московского Кремля были задержаны шесть членов запрещенной в России организации «Артподготовка». Об этом со ссылкой на неназванный источник в ГУВД Москвы пишет РБК.

Уголовное дело, как отмечается, было возбуждено ФСБ по статье о подготовке теракта. По версии следствия, пять мужчин и одна женщина заготовили бутылки с бензином, чтобы поджечь деревянные палеты и сено, которые складируют на Манежной площади.

Помимо этого, как рассказал источник РБК, активисты хотели с помощью электропилы и альпинистского оборудования вывести из строя опоры и линии электропередач.

Были ли эти планы приурочены к акции «Артподготовки» 5 ноября, не уточняется. Подготовка к теракту, по версии следствия, началась 11 октября.

Только двое из шести активистов были арестованы судом в рамках уголовного дела. По всей видимости, речь идет о Юрии Корном и Андрее Кепте, которых задержали вечером 12 октября.

На 5 ноября лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев запланировал массовые протесты. Сам он с июля 2017 года находится за пределами России, так как против него возбуждено дело о призывах к экстремизму.
5 ноября в Москве и других городах России задержали более 400 человек. Московская полиция составила на задержанных протоколы о нарушении правил проведения митинга и неисполнении требований сотрудника правоохранительных органов. Сообщалось, что у задержанных нашли холодное оружие и другие предметы, которые планировалось использовать для протеста.

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