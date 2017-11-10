ФСБ задержала шесть активистов «Артподготовки» по подозрению в подготовке теракта около Кремля

По подозрению в подготовке теракта около московского Кремля были задержаны шесть членов запрещенной в России организации «Артподготовка». Об этом со ссылкой на неназванный источник в ГУВД Москвы пишет РБК.

Уголовное дело, как отмечается, было возбуждено ФСБ по статье о подготовке теракта. По версии следствия, пять мужчин и одна женщина заготовили бутылки с бензином, чтобы поджечь деревянные палеты и сено, которые складируют на Манежной площади.

Помимо этого, как рассказал источник РБК, активисты хотели с помощью электропилы и альпинистского оборудования вывести из строя опоры и линии электропередач.

Были ли эти планы приурочены к акции «Артподготовки» 5 ноября, не уточняется. Подготовка к теракту, по версии следствия, началась 11 октября.

Только двое из шести активистов были арестованы судом в рамках уголовного дела. По всей видимости, речь идет о Юрии Корном и Андрее Кепте, которых задержали вечером 12 октября.