Игорь Сечин второй раз не пришел на суд по делу Улюкаева

Обновление: Игорю Сечину будет направлена новая повестка, заявила судья. Также повторно будет вызван в суд и сотрудник ФСБ Александр Калиниченко. Следующее заседание суда назначено на 22 ноября.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не появился на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает корреспондент «Медузы».

Судья Лариса Семенова объявила, что повестка Сечину была отправлена электронной почтой, факсом и почтой. Отправленная по почте повестка ожидает вручения, а электронное письмо было получено, но кем неизвестно, сообщила она.

На заседание суда также не пришли сотрудники ФСБ Калиниченко и Селютин, допросить которых просит защита. Оба они, как объявила судья, находятся в двухмесячной служебной командировке.

Ранее адвокаты Улюкаева сообщали, что рассмотрение дела планируется завершить до конца 2017 года. Если эта информация подтвердится, то сотрудники ФСБ показания дать не успеют.