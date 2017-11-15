Игорь Сечин второй раз не пришел на суд по делу Улюкаева

Meduza
07:37, 15 ноября 2017
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Обновление: Игорю Сечину будет направлена новая повестка, заявила судья. Также повторно будет вызван в суд и сотрудник ФСБ Александр Калиниченко. Следующее заседание суда назначено на 22 ноября.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не появился на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает корреспондент «Медузы».

Судья Лариса Семенова объявила, что повестка Сечину была отправлена электронной почтой, факсом и почтой. Отправленная по почте повестка ожидает вручения, а электронное письмо было получено, но кем неизвестно, сообщила она.

На заседание суда также не пришли сотрудники ФСБ Калиниченко и Селютин, допросить которых просит защита. Оба они, как объявила судья, находятся в двухмесячной служебной командировке.

Ранее адвокаты Улюкаева сообщали, что рассмотрение дела планируется завершить до конца 2017 года. Если эта информация подтвердится, то сотрудники ФСБ показания дать не успеют.

Игорь Сечин был первый раз вызван повесткой на заседание суда по делу Алексея Улюкаева 13 ноября. В суд глава «Роснефти» не явился.
Пресс-служба нефтяной компании объявила, что Сечин повестку не получил. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 13 ноября Сечин участвовал в российско-турецких переговорах в Сочи.
Суд объявил, что повторно направил Сечину повестку, ожидалось, что глава «Роснефти» придет на заседание 15 ноября.
Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину отрицает.

Суд над Алексеем Улюкаевым

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