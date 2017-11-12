В Смоленске со школьниками провели «воспитательные беседы» перед митингом Навального

В некоторых школах в Смоленске и других населенных пунктах Смоленской области со школьниками перед митингом Алексея Навального, намеченным на 12 ноября, были проведены «воспитательные беседы».

В рамках таких бесед, сообщает политик на своем сайте, школьников заставили подписать некие бумаги о том, что они предупреждены о последствиях участия несовершеннолетних в массовых мероприятиях.

Запись такой беседы в школе номер 39 в Смоленске выложена на странице штаба Навального в Смоленске в соцсети «ВКонтакте».

На сайте Навального также сообщается, что подобные беседы были проведены с учениками других школ региона, в том числе в городе Гагарине.

Вместо митинга Навального учеников призывают пойти на концерт, который состоится в это же время.

Акция в Смоленске, подчеркивает Навальный, была согласована городскими властями.