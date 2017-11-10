США для охраны посольства в Москве наняли российскую компанию. Ее основал генерал СВР

Коммерсант
06:41, 10 ноября 2017
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Госдепартамент США нанял для охраны американского посольства и консульств в РФ частную российскую охранную компанию «Элит Секьюрити», пишет «Коммерсант».

Контракт с российской компанией был заключен без конкурса в связи с «исключительными и неотложными» обстоятельствами, следует из документов, опубликованных Госдепом. Сумма контракта — 2,8 миллиона долларов в год.

Перед тем, как обратиться к российской компании, указало внешнеполитическое ведомство США, велись переговоры с американскими частными охранными структурами. Однако у охранных компаний из США не оказалось ни лицензий, ни желания для работы в России.

Объясняя выбор «Элит Секьюрити», Госдепартамент указал, что это единственная компания, у которой есть лицензии на оказание охранных услуг во всех четырех регионах присутствия американской дипмиссии и необходимая квалификация.

«Элит Секьюрити», сообщили источники «Коммерсанта», основал отставной генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) Виктор Буданов, а руководит компанией его сын Дмитрий. 

Виктор Буданов в одном из интервью рассказывал, что большую часть своей службы провел в управлении внешней контрразведки (управление «К») первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР, которое занималось, в числе прочего, обеспечением безопасности советских дипмиссий и госучреждений за рубежом. По данным «Коммерсанта», у Буданова, ушедшего в отставку в 1992 году, тесные связи с американскими охранными компаниями.

В посольстве США на вопрос «Коммерсанта», знает ли Госдепартамент о том, что основатель «Элит Секьюрити» — отставной генерал-майор российской внешней разведки, заявили, что перед заключением контракта «была проведена комплексная финансово-юридическая экспертиза с целью убедиться, что департамент не нарушает санкции, введенные американским правительством». 

Заключение контракта [c «Элит Секьюрити»] «Ъ» подтвердила пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон. «После необоснованного решения России о сокращении штата сотрудников миссии, в том числе нашей местной службы безопасности, мы были вынуждены искать альтернативные способы обеспечения защиты наших объектов и персонала», — объяснила госпожа Олсон.

Коммерсант
Заключить контракт со сторонней компанией на охрану посольства и консульств США были вынуждены из-за требования РФ сократить численность американской дипломатической миссии. Ранее посольства и консульства напрямую нанимали специалистов по охране.
США не раскрывают численность своей дипмиссии в России, однако власти РФ утверждали, что речь идет об увольнении более чем 700 человек. Большинство из сокращенных сотрудников, как сообщалось, российские граждане.
Из-за сокращения численности дипмиссии США в конце августа объявили, что прекращают выдачу неиммиграционных виз россиянам в своих консульствах. С начала сентября получить американскую визу в России можно лишь в посольстве в Москве, что привело к резкому увеличению сроков оформления.

Сокращение дипмиссии США в России и его последствия

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