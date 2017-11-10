США для охраны посольства в Москве наняли российскую компанию. Ее основал генерал СВР

Госдепартамент США нанял для охраны американского посольства и консульств в РФ частную российскую охранную компанию «Элит Секьюрити», пишет «Коммерсант».

Контракт с российской компанией был заключен без конкурса в связи с «исключительными и неотложными» обстоятельствами, следует из документов, опубликованных Госдепом. Сумма контракта — 2,8 миллиона долларов в год.

Перед тем, как обратиться к российской компании, указало внешнеполитическое ведомство США, велись переговоры с американскими частными охранными структурами. Однако у охранных компаний из США не оказалось ни лицензий, ни желания для работы в России.

Объясняя выбор «Элит Секьюрити», Госдепартамент указал, что это единственная компания, у которой есть лицензии на оказание охранных услуг во всех четырех регионах присутствия американской дипмиссии и необходимая квалификация.

«Элит Секьюрити», сообщили источники «Коммерсанта», основал отставной генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) Виктор Буданов, а руководит компанией его сын Дмитрий.

Виктор Буданов в одном из интервью рассказывал, что большую часть своей службы провел в управлении внешней контрразведки (управление «К») первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР, которое занималось, в числе прочего, обеспечением безопасности советских дипмиссий и госучреждений за рубежом. По данным «Коммерсанта», у Буданова, ушедшего в отставку в 1992 году, тесные связи с американскими охранными компаниями.

В посольстве США на вопрос «Коммерсанта», знает ли Госдепартамент о том, что основатель «Элит Секьюрити» — отставной генерал-майор российской внешней разведки, заявили, что перед заключением контракта «была проведена комплексная финансово-юридическая экспертиза с целью убедиться, что департамент не нарушает санкции, введенные американским правительством».