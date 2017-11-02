1 сентября США по требованию МИД РФ сократили численность персонала в посольстве и консульствах на территории России. Прямым следствием сокращений стало фактическое ужесточение визового режима для россиян: жители регионов лишились возможности получить американскую визу в ближайшем консульстве, а сроки выдачи виз в Москве резко возросли. Многие россияне теперь предпочитают получать визы в соседних странах — но, как выяснила «Медуза», местным посольствам тяжело справляться с наплывом желающих.

Требование сократить число сотрудников американских дипломатических представительств в России было выдвинуто 28 июля. Как объявил МИД, в ответ на высылку 35 дипломатов из Америки в декабре 2016 года число сотрудников американских посольств и консульств должно было быть «приведено в соответствие» с численностью российского персонала в посольствах и консульствах США.

Для исполнения этого требования Вашингтону пришлось снизить численность дипломатической миссии в РФ с 1210 человек до 455. В Госдепартаменте сразу заявили, что такое резкое сокращение не сможет не отразиться на работе посольств и консульств. В августе было объявлено о прекращении выдачи виз в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке — теперь собеседования для выдачи неиммиграционных виз проводятся только в посольстве в Москве, причем ехать в столицу пришлось даже тем, кто уже успел на тот момент записаться для получения визы в региональном консульстве.

В результате количество выдаваемых россиянам американских виз в сентябре 2017 года резко сократилось. Согласно официальной статистике Госдепа, если летом гражданам РФ по всему миру выдавали от 15 до 20 тысяч виз, то в сентябре было выдано всего 7110 (5104 из них — туристические).

В значительной степени этот спад определяется снижением визовой активности в консульствах США в российских регионах. К примеру, в Петербурге, где с марта по июль выдавалось в среднем более трех тысяч виз в месяц, в сентябре выдали всего 732 (в это число входят все визы, выданные в консульстве — в том числе иммиграционные визы и визы, выданные в России гражданам других стран, а также визы, для выдачи которых не требуется собеседование). В Екатеринбурге падение составило 84%, во Владивостоке — 66%.

Количество виз, выданных в Москве, сократилось от августа к сентябрю на 61% (3667 выданных виз против 9302; по сравнению с весной, когда среднее число выдаваемых виз составляло примерно 13 тысяч, разница еще сильнее).

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон пояснила «Медузе», что сентябрьские цифры учитывают визы, одобренные до 21 августа, когда вступили в силу ограничения по выдаче неиммиграционных виз. В октябре число виз, выдаваемых в России, предположительно, окажется еще ниже.

Одновременно значительно выросло число выдаваемых виз в соседних с Россией столицах: Вильнюсе (общий рост в 13%, для туристических виз — 28%), Риге (46% и 55% соответственно), Таллине (8% и 77%), Тбилиси (77% и 160%) и других. Более высокие цифры по туристическим визам, особенно для городов, входящих в Евросоюз, могут косвенно свидетельствовать о росте числа иностранных граждан, подающих на визы в этих городах — большинству населения стран ЕС оформлять туристическую визу для поездки в США не нужно.

Представители посольств США в Риге, Таллине и Вильнюсе официально не ответили «Медузе», увеличилось ли число россиян, подающих на американскую визу в этих городах, после 1 сентября, но признали, что в последнее время число заявлений от иностранцев «значительно возросло».

«Граждане России, как и граждане любых других стран, имеют право подавать на американскую визу в наших посольствах и консульствах по всему миру», — сообщил пресс-атташе посольства США в Латвии Чад Твитти.

Источник «Медузы», знакомый с работой американских дипломатических представительств, признает, что количество заявок на визы в США, поданных от россиян, резко выросло по всем трем странам Балтии. По информации «Медузы», некоторым посольствам приходится организовывать для них отдельные очереди — если для местных жителей срок рассмотрения заявления на визу в Риге составляет два дня, то для россиян он может составить до нескольких недель (собеседнику «Медузы», подавшему заявление в середине октября, интервью в Риге предложили назначить на вторую неделю декабря).

Официального подтверждения этим сведениям получить не удалось; представители посольств США в Риге и Таллине посоветовали «подавать документы как можно раньше».

В Москве ждать собеседования все равно значительно дольше — официальный сайт travel.state.gov утверждает, что собеседование в посольстве могут назначить через 85 дней после подачи заявки, однако эта же цифра указывалась и в августе. Реальная очередь сейчас составляет много месяцев, а некоторым желающим и вовсе заявляют, что свободных дат нет.