«У театрального сообщества вопросов к власти ничуть не меньше». Александр Калягин призвал поменять законы о культуре после дела Серебренникова

Председатель Союза театральных деятелей (СТД), актер и режиссер Александр Калягин назвал дело «Седьмой студии» признаком «кампании по дискредитации культурной сферы» и призвал пересмотреть законодательные нормы, регулирующие творческие процессы.

Выступая 8 ноября на заседании секретариата СТД, режиссер назвал действующие нормы «малопригодными» для «регулирования творческих процессов» и призвал предложить президенту РФ пересмотреть их, а также начать работу над новым законом «О культуре», передает «Интерфакс».

Затем на пресс-конференции Калягин заявил, что «раздувание масштаба» дела Кирилла Серебренникова можно рассматривать как «способ давления на один из наиболее активных и дееспособных сегментов общества» и «попытку противопоставить деятелей культуры другим общественным сегментам», «принизить их влияние в публичном пространстве».

«Если у власти накопились вопросы к театральному сообществу и она таким образом пытается их задать, то у сообщества к власти вопросов ничуть не меньше и мы тоже готовы задавать их громко», — цитирует «Интерфакс» заявление Калягина на пресс-конференции по итогам заседания секретариата СТД.

Частью «кампании по дискредитации культурной среды» Калягин назвал не только дело «Седьмой студии», но и недавнее расследование Transparency International о конфликте интересов в театрах.

Калягин отметил, что поручительства за фигурантов дела «Седьмой студии» множества деятелей культуры, среди которых были , как будто «были выброшены в корзину как ненужные бумаги».

Глава СТД также раскритиковал правоохранительные органы за предъявление обвинений бывшему главе департамента Минкульта РФ Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии». По его мнению, следствие хотело придать делу «как можно больший масштаб любыми доступными способами».

«Я думаю, что когда под сомнение ставится правомерность действий чиновника, выступающего от имени и по поручительству правительства, то частная история обретает другие масштабы, и требует системных и политических обобщений», — сказал он.