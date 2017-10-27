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Директора РАМТ Софью Апфельбаум отправили под домашний арест по делу «Седьмой студии»

Meduza
11:33, 27 октября 2017
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Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум отправлена под домашний арест до 26 декабря.

Такое решение, как сообщает корреспондент «Медузы», вынес Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия. Защита Апфельбаум просила освободить директора РАМТ под залог в 1 миллион рублей.

Суд не разрешил Апфельбаум прогулки. Ей также запрещено общаться с кем-либо кроме родственников и пользоваться интернетом.

Представители следствия, обосновывая ходатайство о домашнем аресте, указали, что Апфельбаум в конце мая после первых обысков и допросов связывалась как минимум с двумя обвиняемыми по делу «Седьмой студии» — продюсером Екатериной Вороновой и бывшим гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским.

Апфельбаум, заявил следователь, не признала своей вины в мошенничестве, но «фактически сообщила, что отсутствие надлежащего контроля за расходованием денежных средств „Седьмой студией“ является результатом халатности» с ее стороны.

Апфельбаум была задержана 26 октября после допроса в Следственном комитете в рамках дела «Седьмой студии». Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). 

Софью Апфельбаум отправили под домашний арест по делу «Седьмой студии»
Meduza
Софья Апфельбаум в 2012–2014 годы возглавляла департамент господдержки искусства в Минкультуры РФ.
По версии следствия, Апфельбаум «вступила в сговор» с художественным руководителем «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым, подписывала от имени Минкультуры соглашения о предоставлении его компании субсидий и «обеспечивала согласование отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий».
Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении 68 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на проект «Платформа». 
Все обвиняемые, кроме бывшего главного бухгалтера компании Нины Масляевой, свою вину отрицают. Масляева, как сообщалось, дала показания против других фигурантов дела. Вскоре после этого ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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