Софья Апфельбаум в Басманном суде. Фотография

27 октября Басманный суд рассматривает вопрос о мере пресечения директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, задержанной по делу «Седьмой студии». Следствие просит заключить ее под домашний арест. Апфельбаум ранее возглавляла департамент господдержки искусства Минкультуры РФ и отвечала за выделение бюджетных средств, в том числе «Седьмой студии». Фигурантов дела «Седьмой студии», среди которых режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств. Почти все фигуранты дела свою вину не признают.

Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA