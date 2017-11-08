Суд решил вызвать Игоря Сечина на допрос по делу Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, решил вызвать на допрос главу «Роснефти» Игоря Сечина. Как сообщает корреспондент «Медузы», с соответствующим ходатайством обратилась сторона обвинения, защита его поддержала.
Повестку Сечину пока не отправляли. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил агентству «Интерфакс», что не будет давать комментариев до получения повестки Сечиным.
На заседании 8 ноября сторона обвинения сообщила, что закончила представлять доказательства вины Улюкаева. Суд перешел к рассмотрению аргументов защиты бывшего министра.
Перед началом заседания в суд принесли коробку и пакет с двумя миллионами долларов — Улюкаева обвиняют в получении этих денег в качестве взятки. Как сообщает корреспондент «Медузы», пачки денег разложили на столе прокуроров, а затем положили на стол судьи, после чего снова упаковали.
Улюкаев отказался отвечать на вопрос, получал ли он два миллиона долларов в качестве взятки. Он пообещал ответить, когда будет давать показания в суде.
Обновление. Сторона защиты попросила на заседании вызвать в суд вице-премьера Аркадия Дворковича. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.