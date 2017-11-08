Суд решил вызвать Игоря Сечина на допрос по делу Улюкаева

Meduza
09:21, 8 ноября 2017
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Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, решил вызвать на допрос главу «Роснефти» Игоря Сечина. Как сообщает корреспондент «Медузы», с соответствующим ходатайством обратилась сторона обвинения, защита его поддержала.

Повестку Сечину пока не отправляли. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил агентству «Интерфакс», что не будет давать комментариев до получения повестки Сечиным.

На заседании 8 ноября сторона обвинения сообщила, что закончила представлять доказательства вины Улюкаева. Суд перешел к рассмотрению аргументов защиты бывшего министра.

Перед началом заседания в суд принесли коробку и пакет с двумя миллионами долларов — Улюкаева обвиняют в получении этих денег в качестве взятки. Как сообщает корреспондент «Медузы», пачки денег разложили на столе прокуроров, а затем положили на стол судьи, после чего снова упаковали.

Улюкаев отказался отвечать на вопрос, получал ли он два миллиона долларов в качестве взятки. Он пообещал ответить, когда будет давать показания в суде.

Обновление. Сторона защиты попросила на заседании вызвать в суд вице-премьера Аркадия Дворковича. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.
Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года. По версии обвинения, он вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за подготовку документов по продаже компании «Роснефть» пакета акций «Башнефти».
Бывший министр настаивает на своей невиновности и обвиняет Сечина в провокации взятки. По данным «Новой газеты», инициатором дела был генерал ФСБ Олег Феоктистов, который в течение полугода возглавлял службу безопасности «Роснефти». Феоктистова допросили в суде в закрытом режиме.

Дело Алексея Улюкаева

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