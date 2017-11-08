На суд по делу Улюкаева принесли 2 миллиона долларов

Meduza
07:47, 8 ноября 2017
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Обновление. Улюкаев отказался отвечать на вопрос, получал ли он эти деньги в качестве взятки.

Следователи 8 ноября принесли на суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 2 миллиона долларов. Как передает корреспондент «Медузы», в зал внесли коробку и полиэтиленовый пакет.

Как сообщает «Интерфакс», на коробке написано, что внутри находятся 1,8 миллиона долларов. В пакете, предположительно, лежат 200 тысяч долларов в стодолларовых купюрах.

2 миллиона долларов — сумма взятки, которую, по версии следствия, Улюкаев в 2016 году получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Зачем на суд принесли деньги, следователи не уточнили. Улюкаев на вопросы журналистов о коробке ответил: «Не трогайте!».

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года, когда он в офисе «Роснефти» получил от Сечина сумку и корзинку с подарками. По версии следствия, в сумке была взятка за покровительство от Минэкономразвития при покупке «Роснефтью» нефтяной компании «Башнефть».
Следствие также предъявило на суде аудиозаписи переговоров Сечина и Улюкаева, на которых они обсуждают некое «поручение», которое обязался выполнить глава «Роснефти».
Улюкаев предъявленные ему обвинения отвергает и называет уголовное дело против него провокацией, которую подготовил Сечин совместно с бывшим главой службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым.

Дело Алексея Улюкаева

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