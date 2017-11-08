На суд по делу Улюкаева принесли 2 миллиона долларов

Обновление. Улюкаев отказался отвечать на вопрос, получал ли он эти деньги в качестве взятки.

Следователи 8 ноября принесли на суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 2 миллиона долларов. Как передает корреспондент «Медузы», в зал внесли коробку и полиэтиленовый пакет.

Как сообщает «Интерфакс», на коробке написано, что внутри находятся 1,8 миллиона долларов. В пакете, предположительно, лежат 200 тысяч долларов в стодолларовых купюрах.

Мужчина в чёрном пальто принёс в суд увесистую опечатанную коробку и пакет и поставил всё на прокурорский стол. Журналисты предположили, что там находятся деньги,которые передавались Улюкаеву. pic.twitter.com/NuPZ7QX1tk — Владимир Расулов (@cornuell) November 8, 2017

Сегодня на заседание по делу Алексея Улюкаева принесли главные вещдоки — коробку и пакет с двумя миллионами долларов https://t.co/Sy1dleS3LN pic.twitter.com/7tiIZ79QV1 — Телеканал Дождь (@tvrain) November 8, 2017

2 миллиона долларов — сумма взятки, которую, по версии следствия, Улюкаев в 2016 году получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Зачем на суд принесли деньги, следователи не уточнили. Улюкаев на вопросы журналистов о коробке ответил: «Не трогайте!».