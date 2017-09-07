Игорь Иванович в правах не ограничен Водитель Алексея Улюкаева рассказал, как министру передавали деньги и колбасу от главы «Роснефти»

7 сентября в Замоскворецком районном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в получении взятки министра экономического развития Алексея Улюкаева. На предыдущем заседании 5 сентября прокурорами были оглашены записи переговоров Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Из них следовало, что Сечин передал Улюкаеву корзинку с колбасками — но на самом деле в ней были два миллиона долларов. В четверг в суд пришел водитель бывшего министра, он подтвердил, что принимал корзинку с едой, но заявил, что ничего не знал о деньгах.

— А что сегодня будет? Что-нибудь про корзиночку будет? — спрашивали перед заседанием журналисты у прокурора Павла Филипчука.

— Сами все увидите, — усмехнулся гособвинитель и сел на скамью.

После того как 5 сентября в суде прокуроры зачитали запись разговора бывшего министра экономического развития Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, в Замоскворецком суде вновь был ажиотаж — в маленький зал набились несколько десятков журналистов. Как только в зале появился Улюкаев в голубой рубашке и джинсах, они набросились на экс-чиновника с вопросами.

— А что вы ели на завтрак?

— Вот об этом мне точно нельзя говорить, — с улыбкой ответил Улюкаев.

— Ну не колбаски?

— Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев, — перефразировал бывший министр «Энеиду» Вергилия.

За пару минут перед заседанием Улюкаев также успел рассказать о том, что сейчас читает «Постороннего», повесть французского экзистенциалиста Альбера Камю, главного героя которой приговаривают к смертной казни. На вопрос, поздравил ли он Сечина, которому 7 сентября исполняется 57 лет, с днем рождения, Улюкаев отвечать отказался. Зато коротко прокомментировал слова Сечина о том, что глава «Роснефти» уверен в виновности бывшего министра: «Мне нельзя комментировать дело, а Игорь Иванович в правах не ограничен».

Само заседание началось буднично. В зал вошел очередной свидетель обвинения — начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций «Роснефти» Евгений Столяров. Ничего нового он суду сказать не смог, коротко рассказав о ходе сделки по приватизации «Роснефтью» «Башнефти» (по версии обвинения, именно против нее выступал Улюкаев — и согласился изменить свою позицию за взятку). Свидетель несколько раз подчеркнул: о роли Алексея Улюкаева в этой сделке он знает только из сообщений СМИ.

Вторым свидетелем обвинения на заседании 7 сентября стал водитель Улюкаева Илья Макаров. Налысо бритый мужчина пришел в суд в спортивном костюме Adidas — черном в белую полоску. С 2013 года Макаров возил министра на BMW, вместе они были и в момент задержания. В суде водитель говорил тихо и коротко, будто бы стеснялся своего участия в столь громком процессе.

— Мы сели в машину, поехали в офис «Роснефти».

— Дальше что было? — торопили прокуроры.

— Ну, приехали, — лаконично отвечал водитель под смех адвокатов и журналистов.

Макаров рассказал, что на парковке машину с Улюкаевым лично встретил Игорь Сечин. Увидев водителя, глава «Роснефти» сказал, что тому «лучше посидеть в машине». Макаров так и поступил.

Через 15 минут он услышал, что кто-то открыл багажник министерского BMW. Макаров насторожился, вышел из машины и увидел, что Улюкаев пытается положить в багажник большой коричневый портфель. Водитель сразу бросился на помощь министру. По примерной оценке Макарова, плетеный кожаный портфель был метр в ширину и 40 сантиметров в высоту. Весил он от 14 до 20 килограмм. «Увесистый был», — добавил водитель. Что было внутри, Макаров не знал: сумка была закрыта на ключ.

На портфеле подарки от Сечина Улюкаеву не закончились. Макаров рассказал, что вместе с министром из здания компании вышел и сам глава «Роснефти». В руках у него был «подарочный набор» — корзинка с вином и колбасой. Ее тоже положили в багажник.

— Что дальше было? Куда поехали? — спросил Макарова гособвинитель.

— На работу.

— Дальше что?

— И все. Дальше перегородили проезд и начались следственные действия, — грустно вздохнул водитель.

Макаров пояснил, что задержание Улюкаева было для него «неприятным моментом с нервным напряжением», обстоятельства которого он помнит плохо. Например, водитель не смог точно сказать, как Улюкаев отвечал на вопросы сотрудников ФСБ.

Путаница возникла и с описанием самого задержания. Отвечая на вопросы адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, водитель сначала сказал, что к нему подошел человек в гражданской одежде и, не представившись, отобрал два мобильных телефона — рабочий и личный. Никаких протоколов он при этом не составлял. Макарову также никто не объяснил, что он может позвонить адвокату, никто не сказал ему и о других правах, а смывы с рук — чтобы осталась краска от меченых денег — сделали прямо на улице.

Прокуроры в ответ показали протокол обыска от 14 ноября 2016 года, когда Улюкаева и задержали. Водитель Улюкаева поставил под ним свою подпись, а это значит, что подтвердил: сотрудники ФСБ при задержании действовали в рамках закона.

После короткого рассказа о задержании водитель сообщил суду, что оперативники не смогли сами открыть «портфель», который был в багажнике BMW, так как он был закрыт на ключ. Сотрудники ФСБ попросили Улюкаева выложить все из карманов — там оказался ключ от сумки. Сумку открыли, деньги пересчитали — там было два миллиона долларов.

На этом заседание 7 сентября завершилось — заметно уставшего Улюкаева увезли домой на машине ФСИН. Следующее заседание состоится утром 11 сентября. На нем продолжится допрос свидетелей. Кто именно будет выступать, пока неясно, сторона обвинения отказывается предоставить эти сведения. Предварительно известно, что должны выступить сам Игорь Сечин и Олег Феоктистов — генерал ФСБ и бывший глава службы безопасности «Роснефти». 7 сентября стало известно, что защита планирует допросить вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича. На предварительных слушаниях адвокаты уже ходатайствовали о вызове Дворковича, но суд им отказал.