Роспотребнадзор заявил о необходимости госрегулирования оборота биоматериалов
В России необходимо ввести государственное регулирование оборота биологических материалов, объявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
«Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом. И здесь, конечно же, новые риски, и для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулировать», — сказала Попова.
В конце октября президент РФ Владимир Путина на заседании Совета по правам человека заявил, что иностранцы собирают биологические материалы по всей России. «Вот вопрос — это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — сказал Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что информацию о сборе биоматериалов россиян Путин получил от спецслужб.
Представители Минобороны США, в свою очередь, сообщили, что объявляли тендер на поставку биоматериалов из России для исследований опорно-двигательного аппарата и «выявления различных биомаркеров, связанных с повреждениями».