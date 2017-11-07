Роспотребнадзор заявил о необходимости госрегулирования оборота биоматериалов

В России необходимо ввести государственное регулирование оборота биологических материалов, объявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом. И здесь, конечно же, новые риски, и для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулировать», — сказала Попова.