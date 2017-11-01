США объяснили причину сбора биоматериалов в России: они понадобились для исследований опорно-двигательного аппарата

Meduza
07:32, 1 ноября 2017
Надежный источник

Представители Пентагона сообщили, что тендер на поставку биоматериалов из России был объявлен для продолжения исследований опорно-двигательного аппарата и «выявления различных биомаркеров, связанных с повреждениями».

Как рассказал «Медузе» представитель учебного командования военно-воздушных сил США Бо Дауни, для исследования требовались два набора данных. Первый набор был предоставлен американской компанией. Для продолжения работ требовались новые образцы, сходные с теми, что были предоставлены изначально.

«Как оказалось, в изначальном наборе содержались образцы, собранные в России, следовательно, такие же образцы должны быть и в контрольной группе, — объяснил Бо Дауни. — Главное здесь — задача соблюсти чистоту исследования, а не принадлежность биоматериалов».

Исследования проводились Центром молекулярного обнаружения 59-го медицинского звена ВВС США. Представители центра уточнили, что в первоначальном запросе ВВС не указывалось, откуда именно должны поступать образцы.

ВВС США в июле 2017 года опубликовали заявку на получение образцов РНК и синовиальной жидкости (она заполняет полость суставов), указав в описании, что образцы должны быть собраны в России.
Владимир Путин 30 октября на заседании президентского Совета по правам человека заявил, что иностранцы собирают биологические материалы по всей России. «Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — сказал Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пользуется информацией от спецслужб. «Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность — представители неправительственных организаций и других органов», — сказал Песков.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме