США объяснили причину сбора биоматериалов в России: они понадобились для исследований опорно-двигательного аппарата

Представители Пентагона сообщили, что тендер на поставку биоматериалов из России был объявлен для продолжения исследований опорно-двигательного аппарата и «выявления различных биомаркеров, связанных с повреждениями».

Как рассказал «Медузе» представитель учебного командования военно-воздушных сил США Бо Дауни, для исследования требовались два набора данных. Первый набор был предоставлен американской компанией. Для продолжения работ требовались новые образцы, сходные с теми, что были предоставлены изначально.

«Как оказалось, в изначальном наборе содержались образцы, собранные в России, следовательно, такие же образцы должны быть и в контрольной группе, — объяснил Бо Дауни. — Главное здесь — задача соблюсти чистоту исследования, а не принадлежность биоматериалов».

Исследования проводились Центром молекулярного обнаружения 59-го медицинского звена ВВС США. Представители центра уточнили, что в первоначальном запросе ВВС не указывалось, откуда именно должны поступать образцы.