«Нет никакого желания кого-то крючить» Владимир Путин высказался о нападении на Татьяну Фельгенгауэр, аресте Кирилла Серебренникова и сборе биоматериала

30 октября президент Владимир Путин провел встречу с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. На заседании президент, отвечая на вопросы правозащитников, прокомментировал практически все громкие темы последних месяцев. В частности, президент высказал свое мнение о деле режиссера Кирилла Серебренникова, нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и об эмиграции из России.

Путин о нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

(цитата по ТАСС и «России 24»)

Ну, больной человек пришел [в редакцию], при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку… Он у нас не жил, он из Израиля приехал. Он — израильский гражданин, он оттуда приехал. Он там жил. При чем здесь обстановка в России?

«Эхо Москвы» работает за государственные деньги — такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно. Даже Russia Today и Sputnik наш загоняют в список. Не в такой, как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные. Не морально-этического характера, а административно-финансового.

Путин о деле Кирилла Серебренникова и преследовании деятелей культуры

(цитата по «России 24»)

Что касается дела Серебренникова. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил. Ну, а [Михаил Новиков]? [культуры Григорий Пирумов]? Прокуратура, кстати говоря, по-моему, оспаривает по нему решение суда. Там много. Что нам, всех освобождать? Давайте будем относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но все-таки мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся.

Путин о суде над бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых

(цитата по ТАСС)

Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности [бывшего] губернатора Кировской области, — это должен определить суд. Но согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя — и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решения суда, дождаться этого решения.

Путин о «биоматериале»

(цитата по РИА «Новости»)

Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил президенту, что некие лица из других стран «с помощью системы видеонаблюдения» собирают в России «образы российских граждан» с неизвестными целями.

Но образы-то — это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса. Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны.

Путин о митингах и действиях полиции на акциях протеста

(цитата по РИА «Новости» и ТАСС)

Свободы должны быть гарантированы, надо проанализировать практику, которая у нас складывается, надо все время ее анализировать и все время делать соответствующие поправки. Это касается и правоохранительных органов, и судебной системы, сомнений нет.

К сожалению, некоторые группы протестующих или организаторы этих мероприятий специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание. Мы же понимаем, что в сегодняшней ситуации для того, чтобы заявить свою позицию, выступить с критикой властей, начиная от муниципальных и кончая федеральными, достаточно обеспечить себе информационное пространство в интернете, в средствах массовой информации.

Я могу себе представить, что органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции, во что бы то ни стало не желая показывать это в центральных частях особенно крупных городов. Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать их улицы, вызывая специально агрессию или действия агрессивные, тоже неправильно.

Нужно работать с обеими сторонами этого процесса самым внимательным образом. Давайте обязательно посмотрим, подумаем и сделаем нечто такое, что пошло бы на пользу нашему гражданскому обществу, а в конечном итоге — всей стране, всем гражданам.

Путин об открытии памятника жертвам политических репрессий 30 октября

(цитата по ТАСС)

Открытие памятника особенно актуально в год столетия революции. Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть, — с ее великими победами и трагическими страницами.

Путин об иностранных агентах среди некоммерческих организаций

(цитата по ТАСС)

По моему поручению и по предложениям, которые были сформулированы многими из вас, была проанализирована правоприменительная практика по отношению к таким НКО. Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций, их количество сократилось со 165 до 89, это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в Российской Федерации. В 2017-м в реестр внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году.

Для исключения из реестра надо либо прекратить заниматься политической деятельностью, либо отказаться от получения иностранных денег. И НКО достаточно активно идут именно по второму пути. Сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне, за рубежом на политическую деятельность, а получить финансирование в России. За последние пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки на развитие НКО направлено более 22 млрд рублей, а ежегодный объем финансирования вырос в семь раз.

Путин об эмиграции

(цитата по РИА «Новости»)

Я не хочу, чтобы кто-то уезжал вообще. Я думаю, что вместе с вами, с помощью ваших рекомендаций, мы должны добиться того, чтобы наиболее ценные люди, те, которые могут принести максимальный результат в ходе своей работы, добивались бы этого результата здесь и себя реализовывали здесь. Россия — свободная страна, и нормально, что человек где-то поработал, куда-то уехал, потом вернулся.