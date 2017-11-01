Президент Владимир Путин 30 октября на встрече с представителями Совета по правам человека рассказал , что некие иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают биологические материалы россиян. До этого канал RT нашел на сайте американских госзакупок странный тендер: ВВС США искали поставщика образцов РНК и синовиальной жидкости россиян европеоидной расы. Один из опрошенных изданием экспертов заявил, что американцы пытаются разработать биологическое оружие — вирус, который уничтожит русских. Уважаемые ученые (например, биоинформатик Михаил Гельфанд) убедительно объяснили , что эти догадки не имеют под собой никакой научной базы, хотя сама идея биооружия, которое бы поражало представителей определенного этноса, существует и даже разрабатывалась учеными. Тем не менее, создание такого оружия практически невозможно.

Идея «этнической бомбы» существует не только в головах фантастов

Идея биологического оружия, которое было бы способно поразить людей определенного этноса, существует давно. 10 августа 1976 года Советский Союз отправил в ООН черновик соглашения о запрете создания новых видов и новых систем оружия массового уничтожения. Новизна могла определяться по способам применения, объектам поражения или характеру воздействия. В качестве примеров приводилось потенциально возможное инфразвуковое оружие для поражения внутренних органов, генетическое оружие для стерилизации населения или «этническое оружие» — то, которое направлено исключительно против определенной этнической группы.

Эта идея упоминается и в других источниках. В качестве примера часто приводится проект «Берег» — секретная программа южноафриканских военных конца 1970-х, в рамках которой исследователи в секретной лаборатории пытались разработать биологическое оружие, опасное только для чернокожих.

Есть теоретические модели, которые описывают «этническую бомбу»

В современных научных работах говорится, что создание «этнического оружия» в отдаленном будущем теоретически возможно. Ученые связывают эту перспективу с появлением механизма РНК-интерференции. Эта технология была открыта в 1998 году, а в 2006-м авторы работы Эндрю Файер и Крейг Мелло получили Нобелевскую премию. Теоретическая возможность использования РНК-интерференции для создания биооружия упоминалась, в частности, в докладе Агентства по сокращению военной угрозы (подчиняется Пентагону) в 2010-м.

Понять, как работает РНК-интерференция, и почему эта технологии (в теории) может использоваться для создания биооружия, непросто. «Медуза» обратилась за консультацией к клиническому генетику медицинского центра «Атлас» Ирине Жегулиной. По ее словам, в каждом гене человека зашифрована инструкция по сборке определенного белка, который выполняет те или иные функции в организме. Но для того, чтобы применить эту инструкцию, нужна промежуточная молекула — матричная РНК. Это что-то вроде слепка информации, которая считывается с определенного гена, то есть с нужного участка ДНК. Матричная РНК состоит из последовательности тысяч и миллионов единиц информации, «букв». Еще есть микроРНК и интерферирующие РНК, которые выполняют роль регуляторов, «выключателей». Для того чтобы микроРНК и интерферирующие РНК взаимодействовали с нужным участком матричной РНК, им нужно ориентироваться на определенную последовательность «букв» — примерно как на штрих-код. Если выделить последовательности, характерные для определенных этнических групп, теоретически с помощью РНК-интерференции можно так повлиять на работу их генов, что, к примеру, у них не будет вырабатываться иммунитет против какой-нибудь опасной болезни.

Механизм работы РНК-интерференции nature video

Как отмечает Ирина Жегулина, РНК-интерференция — перспективная технология для лечения некоторых заболеваний, например ревматоидного артрита или наследственных заболеваний сетчатки глаза.

На практике «этническую бомбу» создать почти невозможно

По словам авторов исследований и специалистов, к которым обращалась «Медуза» — уже упомянутой Ирины Жегулиной и профессора Сколковского института науки и технологий Константина Северинова, — на практике такое оружие едва ли удастся создать.

Во-первых, этносы сильно перемешаны, и, например, европейцы генетически мало отличаются друг от друга, то есть сложно представить, что сейчас удастся подобрать специфическую комбинацию «букв», которая встречается исключительно у шведов, британцев или русских.

Во-вторых, чтобы оружие сработало, микроРНК нужно доставлять в организм в очень большом количестве, причем лучше прямо в тот орган, в котором она должна работать, иначе ее концентрация будет слишком маленькой. Другими словами, отравить водопроводную воду, распылять микроРНК через вентиляцию или подмешивать ее в еду малоэффективно. По словам Ирины Жегулиной, для РНК-интерференции червей для некоторых исследований вымачивают в растворе с микроРНК — и даже это не всегда эффективно работает.

Закупка российских биоматериалов ВВС США едва ли связана с разработкой биооружия

Представители Пентагона сообщили «Медузе», что биоматериалы нужны были для исследования, которое проводил Центр молекулярного обнаружения 59-го медицинского звена ВВС США. Цель этого исследования — изучение опорно-двигательного аппарата, а именно выявление различных биомаркеров, связанных с повреждениями. Синоваиальная жидкость, образцы которой закупал центр, заполняет полость суставов и выполняет роль смазки.

«Как оказалось, в изначальном наборе содержались образцы, собранные в России, следовательно, такие же образцы должны быть и в контрольной группе, — объяснил представитель учебного командования военно-воздушных сил США Бо Дауни. — Главное здесь — задача соблюсти чистоту исследования, а не принадлежность биоматериалов». Представители исследовательского центра уточнили, что в первоначальном запросе ВВС не указывалось, откуда именно должны поступать образцы.

Российские власти всерьез боятся мифического генно-инженерного оружия

В 2007 году Федеральная таможенная служба ввела запрет на вывоз из страны биообразцов россиян. Как выяснил тогда «Коммерсант», этому запрету предшествовал доклад главы ФСБ Николая Патрушева президенту Владимиру Путину: Патрушев рассказал ему о разработках генно-биологического оружия. Тогда российские врачи и исследователи предупредили, что эта мера ударит по пациентам в России, потому что многие типы исследований можно проводить только в западных лабораториях. Глава Российской академии медицинских наук Михаил Давыдов тогда подчеркивал, что практика совместных исследований биообразцов существует давно и работает в обе стороны. «Западные коллеги предоставляют нам свои образцы, мы направляем им российские», — объяснял эксперт.