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«Заставим вернуть украденное»: реакции соцсетей (и Пентагона!) на рассказ Путина о сборе биоматериалов россиян

Meduza
10:13, 1 ноября 2017
30 октября

Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что иностранцы собирают биоматериалы россиян. По словам президента, биоматериал собирают по всей России, «по разным этносам и людям». «Вот вопрос — это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — сказал Путин.

31 октября

На канале «Россия 24» вышел сюжет про секретные американские лаборатории, в которых «генетически улучшают» пилотов ВВС США, а пользователи твиттера шутили про сбор биоматериалов россиян.

1 ноября

Представители Пентагона сообщили, что собирают биоматериалы (РНК и синовиальную жидкость) россиян для исследований опорно-двигательного аппарата. Как объяснил представитель учебного командования военно-воздушных сил США Бо Дауни, в первой группе материалов, которые поставила американская компания, оказались образцы из России. Для контрольных испытаний исследователям нужны аналогичные образцы. В Пентагоне уточнили, что в первоначальном запросе не было указано, откуда должны быть биоматериалы.

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