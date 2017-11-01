«Заставим вернуть украденное»: реакции соцсетей (и Пентагона!) на рассказ Путина о сборе биоматериалов россиян
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Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что иностранцы собирают биоматериалы россиян. По словам президента, биоматериал собирают по всей России, «по разным этносам и людям». «Вот вопрос — это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — сказал Путин.
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На канале «Россия 24» вышел сюжет про секретные американские лаборатории, в которых «генетически улучшают» пилотов ВВС США, а пользователи твиттера шутили про сбор биоматериалов россиян.
это он про биоматериалы наверное pic.twitter.com/jhrQUkLxmc— Сталкер (@ValBodin) October 30, 2017
Куда вы каждый день уносите мои биоматериалы pic.twitter.com/2WabpalK2w— Таня Коммунар (@kommunar_) October 31, 2017
Карл у Клары— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) October 30, 2017
Украл биоматериалы
2004 год В.Путин:Если семь лет быть президентом,то с ума можно сойти.— HELO (@AgriDilan) October 30, 2017
2017 год В.Путин:Неизвестные силы собирают биоматериал по всей стране.
Твоё лицо, когда впервые за 17 лет вышел из резиденции и увидел Россию заваленную биологическими материалами россиян pic.twitter.com/e2NN2mgohw— Сталингулаг (@StalinGulag) October 31, 2017
Ведущий первого канала собирает свой биологический материал даже во время передачи Первого канала, чтобы он не достался иностранцам pic.twitter.com/XvxPJGN7qO— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) October 30, 2017
Мало кто знает, но человек в двух шагах позади Путина носит не "ядерный чемоданчик", а суперскладной клозет - чтобы биоматериалы не похитили— СмутноеВремя (@Durevestnik) October 30, 2017
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Представители Пентагона сообщили, что собирают биоматериалы (РНК и синовиальную жидкость) россиян для исследований опорно-двигательного аппарата. Как объяснил представитель учебного командования военно-воздушных сил США Бо Дауни, в первой группе материалов, которые поставила американская компания, оказались образцы из России. Для контрольных испытаний исследователям нужны аналогичные образцы. В Пентагоне уточнили, что в первоначальном запросе не было указано, откуда должны быть биоматериалы.