Харви Вайнштейна навсегда исключили из Американской телевизионной академии

«Академия поддерживает тех, кто выступает против домогательств во всех формах, и стоит на стороне тех, кто пострадал в этом случае. Выявленные масштабы этого ужасного поведения серьезно беспокоят руководство академии», — говорится в пресс-релизе.

Американская телевизионная академия (вручает премию «Эмми») приняла решение пожизненно исключить продюсера Харви Вайнштейна. Руководство академии утвердило это решение на заседании 6 ноября.

Ранее Вайнштейна уже исключили из Американской киноакадемии и Британской академии кино и телевидения, а также из Гильдии продюсеров (пожизненно). Гильдия режиссеров также рассматривает вопрос об исключении Вайнштейна.

В октябре The New Yorker и The New York Times опубликовали расследования, в которых актрисы и подчиненные Вайнштейна рассказали о домогательствах со стороны продюсера.

После этого Вайнштейна уволили из его собственной продюсерской компании, от него ушла жена. Полиция начала расследование отдельных случаев домогательств и изнасилований, в которых обвинили Вайнштейна. Официальные обвинения ему пока не предъявлены.

Сам Вайнштейн, как выяснили СМИ, обратился в реабилитационную клинику.