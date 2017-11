Харви Вайнштейна навсегда исключили из Американской телевизионной академии

Ранее Вайнштейна уже исключили из Американской киноакадемии и Британской академии кино и телевидения, а также из Гильдии продюсеров (пожизненно). Гильдия режиссеров также рассматривает вопрос об исключении Вайнштейна.

В октябре The New Yorker и The New York Times опубликовали расследования, в которых актрисы и подчиненные Вайнштейна рассказали о домогательствах со стороны продюсера.

После этого Вайнштейна уволили из его собственной продюсерской компании, от него ушла жена. Полиция начала расследование отдельных случаев домогательств и изнасилований, в которых обвинили Вайнштейна. Официальные обвинения ему пока не предъявлены.

Сам Вайнштейн, как выяснили СМИ, обратился в реабилитационную клинику.