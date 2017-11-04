Warner Bros. и Amazon Studios начали обсуждать проект сериала по «Властелину колец»

Variety
12:25, 4 ноября 2017
Требует подтверждения

Компания Warner Bros. и наследники Джона Рональда Руэла Толкина обсуждают с Amazon Studios проект сериала по трилогии «Властелин колец», сообщает Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры находятся на ранней стадии. Как следует из публикации, Warner Bros. и наследники Толкина предлагали идею разным участникам рынка, из которых Amazon Studios стала наиболее вероятным кандидатом.

В переговорах принимает участие глава Amazon Джефф Безос. Variety отмечает, что это нетипичная ситуация, и связывает это с увольнением из-за обвинений в домогательствах главы Amazon Studios Роя Прайса, а также с уходом других ключевых сотрудников.

Желание получить «Властелин колец» соответствует смене программной политики Amazon Studios, инициированной Джеффом Безосом в этом году. Он велел переключиться с создания нишевых реалистических сериалов вроде «Транспарент» или «Моцарт в джунглях» на более масштабные жанровые проекты, привлекательные для международной аудитории (англ. яз.).

Variety
По книгам Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» были выпущены две одноименных трилогии (они вышли соответственно в 2001-2003 и 2012–2014 годы). Все эти фильмы снял новозеландский режиссер Питер Джексон.
В 2017 году исполнилось 80 лет с публикации повести «Хоббит». «Медуза» сделала по этому случаю юбилейный спецпроект.

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