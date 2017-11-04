Warner Bros. и Amazon Studios начали обсуждать проект сериала по «Властелину колец»

Компания Warner Bros. и наследники Джона Рональда Руэла Толкина обсуждают с Amazon Studios проект сериала по трилогии «Властелин колец», сообщает Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры находятся на ранней стадии. Как следует из публикации, Warner Bros. и наследники Толкина предлагали идею разным участникам рынка, из которых Amazon Studios стала наиболее вероятным кандидатом.

В переговорах принимает участие глава Amazon Джефф Безос. Variety отмечает, что это нетипичная ситуация, и связывает это с увольнением из-за обвинений в домогательствах главы Amazon Studios Роя Прайса, а также с уходом других ключевых сотрудников.